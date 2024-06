BRAMPTON, ON, le 7 juin 2024 /CNW/ - MDA Space (TSX : MDA) a le plaisir d'annoncer qu'elle a ratifié une convention collective avec les membres de la CSN associés aux activités de la société à Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec. Les principales conditions monétaires de la convention de cinq ans sont les suivantes :

Augmentations de salaire :

1 re année : 4,5 %

année : 4,5 % 2 e année : 4,5 %

année : 4,5 % 3 e année : 3,5 %

année : 3,5 % 4 e année : 3,5 %

année : 3,5 % 5e année : 4,0 %

Compte tenu de la date d'expiration de la convention collective précédente, les ajustements pour la première année sont rétroactifs au 1 décembre 2023.

Ces conditions sont comparables et conformes aux conventions collectives récemment ratifiées par les membres des associations d'employés AISSS et SPATEA et des sections locales 112 et 673 d'Unifor.

MDA Space (TSX : MDA) est un partenaire de mission de confiance de l'industrie spatiale mondiale qui crée l'espace entre ce qui est prouvé et ce qui est possible. À titre de pionnier de la robotique, des systèmes satellitaires et du renseignement géospatial, avec une histoire de 55 ans de premières mondiales et de plus de 450 missions, MDA Space est un chef de file mondial dans les domaines des satellites de communication, de l'observation de la Terre et de l'espace, ainsi que de l'infrastructure et l'exploration spatiale. L'équipe de MDA Space, qui compte plus de 3 000 experts de l'espace au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, possède les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour transformer la vision audacieuse du client en une mission réalisable, grâce à une combinaison unique d'expérience, d'excellence technique et d'émerveillement qui fait partie de notre ADN depuis le premier jour. Pour ceux qui rêvent grand et repoussent les limites sur terre et dans les étoiles afin de changer le monde pour le meilleur, nous vous y emmènerons. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web www.mda.space.

