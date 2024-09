Mise en place de la plus grande installation de fabrication à grand volume au monde dans sa catégorie de satellites et création de 600 nouveaux emplois technologiques hautement qualifiés au Québec

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - MDA (TSX: MDA), partenaire de confiance de l'industrie spatiale mondiale en pleine expansion, a annoncé aujourd'hui que la construction d'un agrandissement de 185 000 pieds carrés est en cours à son installation de production de satellites de Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec. Une fois terminée, il s'agira de la plus grande installation de fabrication à grand volume au monde dans sa catégorie de satellites, avec une capacité de livrer deux satellites numériques MDA AURORAMC par jour.

Une première commande de 198 satellites pour le client principal Télésat sera produite dans la nouvelle installation, à la suite de la sélection de MDA à titre de maître d'œuvre pour la constellation Lightspeed de Télésat. Télésat est le premier des nombreux clients de MDA à se tourner vers des constellations numériques de nouvelle génération, alors que le marché des réseaux à large bande basés dans l'espace et de la connectivité directe D2D (direct-to-device) prend de l'ampleur.

Dans le cadre de son expansion, l'entreprise procède actuellement à la création de 600 nouveaux emplois technologiques hautement qualifiés au Québec afin d'accélérer encore sa croissance, alors que l'économie spatiale mondiale devrait atteindre 1,8 billion de dollars US au cours de la prochaine décennie.

La nouvelle installation est conçue pour être un bâtiment certifié LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). La chaîne de production devrait être opérationnelle au cours du second semestre de 2025.

« Le marché mondial des satellites se trouve à un point d'inflexion, car les exploitants de satellites et les clients se tournent vers des solutions numériques telles que MDA AURORAMC qui offrent de meilleurs résultats et une plus grande souplesse à un coût nettement inférieur. Nos investissements stratégiques dans l'agrandissement de nos installations de production de satellites et de notre équipe arrivent à point nommé pour consolider notre position de chef de file sur le marché et élargir les possibilités d'exportation et de croissance de l'industrie spatiale au Québec et à l'échelle du Canada. »

-- Mike Greenley, chef de la direction de MDA

« Les Canadiens sont la priorité de notre gouvernement, et dans le cadre de Lightspeed, Télésat et MDA qui vont concevoir et fabriquer le plus grand programme spatial de l'histoire du Canada, qui permettra de créer des milliers d'emplois, de faire croître notre économie et de brancher les Canadiens à Internet haute vitesse. Ensemble, nous plaçons le Canada, ainsi que l'innovation et les talents canadiens à l'avant-garde de nouvelles possibilités à l'échelle mondiale. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« C'est une bonne nouvelle pour notre économie, non seulement on consolide 650 emplois existants, mais on vient créer 1000 emplois payants dans un secteur de pointe. C'est aussi un projet stratégique pour le Québec. Avec le projet de Télésat et MDA, le message qu'on envoie aujourd'hui, c'est que le Québec continue de se démarquer. L'avenir de l'aérospatiale, c'est au Québec que ça se passe! »

-- François Legault, premier ministre du Québec

« Le Canada est un leader mondial dans la nouvelle économie spatiale. Nous sommes fiers que la constellation Lightspeed LEO de Télésat soit construite par MDA, ici même au Canada. Le soutien du gouvernement au secteur spatial aura un impact significatif sur le réseau croissant de fournisseurs et de talents canadiens, renforçant ainsi le leadership du Canada alors que le secteur continue de prospérer. »

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Ce réseau satellitaire est une solution efficace pour assurer des télécommunications à haute vitesse dans toutes nos régions. Nous sommes fiers de soutenir ces deux entreprises, qui contribuent à propulser le Québec comme véritable chef de file dans l'industrie spatial grâce à l'innovation technologique. »

-- Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'Internet haute vitesse n'est plus un luxe, c'est une nécessité. L'investissement que nous annonçons aujourd'hui dans le projet Lightspeed de Télésat, avec des satellites de pointe construits au Canada par MDA, aidera le gouvernement fédéral à atteindre son objectif de connecter tous les Canadiens à l'Internet à haute vitesse d'ici 2030, afin qu'ils aient un meilleur accès aux services dont ils ont besoin, où qu'ils vivent. »

-- L'hon. Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

MDA EN BREF

MDA (TSX : MDA) est un partenaire de mission de confiance de l'industrie spatiale mondiale qui crée l'espace entre ce qui est prouvé et ce qui est possible. À titre de pionnier de la robotique, des systèmes satellitaires et du renseignement géospatial, avec une histoire de 55 ans de premières mondiales et de plus de 450 missions, MDA est un chef de file mondial dans les domaines des satellites de communication, de l'observation de la Terre et de l'espace, ainsi que de l'infrastructure et l'exploration spatiale. L'équipe de MDA, qui compte plus de 3 000 experts de l'espace au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, possède les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour transformer la vision audacieuse du client en une mission réalisable, grâce à une combinaison unique d'expérience, d'excellence technique et d'émerveillement qui fait partie de notre ADN depuis le premier jour. Pour ceux qui rêvent grand et repoussent les limites sur terre et dans les étoiles afin de changer le monde pour le meilleur, nous vous y emmènerons. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web mda.space.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la société concernant des événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » du formulaire de renseignements annuels de l'entreprise accessible sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca. MDA ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige expressément.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS: Amy MacLeod, Vice-présidente, Communications d'entreprise, 613 796-6937, [email protected]; PERSONNE-RESSOURCE POUR LES RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS: Shereen Zahawi, Directrice principale, Relations avec les investisseurs, 647 401-3230, [email protected]