MONTRÉAL, le 9 juill. 2025 /CNW/ - MDA Space (TSX: MDA), partenaire de mission de confiance de l'industrie spatiale mondiale en pleine expansion, a annoncé avoir formé et orienté numériquement plusieurs faisceaux avec son antenne réseau à rayonnement direct (DRA) en bande Ka à l'aide de l'échantillonnage direct, une première dans l'industrie.

Les faisceaux formés numériquement, les faisceaux multiples déployés simultanément et les faisceaux orientés électroniquement comptent parmi les principales caractéristiques du DRA en bande Ka MDA AURORAMC. Leur validation réussie marque une avancée significative dans les systèmes de communication par satellite qui fournissent une connectivité à large bande et aux réseaux 5G. Elle constitue également une étape importante dans le développement de la technologie de charge utile numérique pour la gamme de produits définis par logiciel MDA AURORAMC destinés aux constellations de satellites de prochaine génération.

La formation et l'orientation des faisceaux avec un DRA en bande Ka reposent généralement sur une conversion en fréquence intermédiaire, tandis que l'utilisation de l'échantillonnage direct par MDA Space offre une approche plus efficace et plus performante, permettant aux clients de réduire les coûts, le poids et la consommation d'énergie des satellites. MDA AURORAMC permet au DRA de fournir des signaux là où ils sont nécessaires et quand ils sont nécessaires, tout en optimisant l'utilisation des ressources satellitaires.

De plus, la gamme de produits MDA AURORAMC est hautement évolutive, capable de gérer des centaines d'éléments rayonnants et de fournir simultanément plusieurs faisceaux étroits à haute capacité pouvant être orientés électroniquement, offrant ainsi un nouveau niveau de flexibilité et de performance. Cette capacité est particulièrement précieuse pour les opérateurs de satellites qui cherchent à offrir l'accès aux réseaux 5G et à répondre à la demande croissante de services ayant un besoin élevé de données, où une connectivité à haut débit et à faible latence est essentielle.

« Avec MDA AURORAMC, nous offrons une solution hautement flexible et adaptable qui peut être personnalisée pour répondre aux besoins précis de chaque client », a déclaré Luigi Pozzebon, vice-président des Systèmes satellitaires chez MDA Space. « La démonstration réussie de notre technologie DRA en bande Ka est une étape cruciale vers la fourniture de ces capacités avancées qui aideront nos clients à rester compétitifs sur le marché en rapide évolution des communications par satellite. »

Les clients peuvent désormais observer le fonctionnement de la technologie MDA AURORAMC dans un laboratoire de démonstration spécialement conçu à cet effet dans l'usine de fabrication de l'entreprise à Montréal. Ce laboratoire permet notamment d'observer la formation et l'orientation des faisceaux grâce à l'imagerie thermique, qui capte la chaleur générée par les faisceaux sur la surface de la chambre d'essai. Le laboratoire est équipé d'un prototype de DRA qui sera connecté ultérieurement à un prototype de processeur embarqué (OBP) afin de démontrer l'ensemble de la chaîne de communication, d'une station terrestre passerelle à un terminal utilisateur, offrant ainsi une vue complète des capacités de bout en bout du système.

MDA SPACE EN BREF

MDA Space (TSX : MDA) est un partenaire de mission de confiance de l'industrie spatiale mondiale qui crée l'espace entre ce qui est prouvé et ce qui est possible. À titre de pionnier de la robotique, des systèmes satellitaires et du renseignement géospatial, avec une histoire de 55 ans de premières mondiales et de plus de 450 missions, MDA Space est un chef de file mondial dans les domaines des satellites de communication, de l'observation de la Terre et de l'espace, ainsi que de l'infrastructure et l'exploration spatiale. L'équipe de MDA Space, qui compte plus de 3 400 experts de l'espace au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, possède les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour transformer la vision audacieuse du client en une mission réalisable, grâce à une combinaison unique d'expérience, d'excellence technique et d'émerveillement qui fait partie de notre ADN depuis le premier jour. Pour ceux qui rêvent grand et repoussent les limites sur terre et dans les étoiles afin de changer le monde pour le meilleur, nous vous y emmènerons. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web mda.space.

MÉDIAS SOCIAUX

LinkedIn : linkedin.com/company/mdaspace

Twitter : twitter.com/MDA_space

Instagram : instagram.com/MDA_space

Facebook : facebook.com/MDAspace

YouTube : youtube.com/c/mdaspace

SOURCE MDA Space

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Amy MacLeod, Vice-présidente, Communications d'entreprise, 613 796-6937, [email protected]; PERSONNE-RESSOURCE POUR LES RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS : Shereen Zahawi, Directrice principale, Relations avec les investisseurs, 647 401-3230, [email protected]