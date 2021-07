Le système hospitalier basé en Caroline du Sud investit dans Elite™ Healthcare de Tecsys pour créer un environnement de chaîne d'approvisionnement moderne qui s'appuie sur les succès de son centre de services consolidé en activité depuis 2017.

MONTRÉAL, le 14 juillet 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer que McLeod Health va mettre en œuvre la plateforme d'exécution de la chaîne d'approvisionnement Elite™ Healthcare de Tecsys, fondée sur le modèle SaaS, dans l'ensemble de son système hospitalier afin d'automatiser et d'optimiser la gestion des stocks et du réapprovisionnement de l'hôpital dans les zones cliniques de point d'utilisation, notamment les salles d'opération et les laboratoires de cathétérisme. Cette solution Tecsys viendra compléter le centre de service consolidé du système de santé qui utilise déjà le logiciel Tecsys.

Basé en Caroline du Sud, McLeod Health est un système de soins de santé local à but non lucratif composé de sept hôpitaux et de nombreux établissements de soins ambulatoires qui s'étend des Midlands à la côte, le long de la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. McLeod Health a d'importants objectifs stratégiques qui s'appuient sur les données pour prendre des décisions. Grâce à cet investissement, McLeod Health sera en mesure d'exploiter les données de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout pour rationaliser les opérations de la chaîne d'approvisionnement, depuis la planification et de la réception jusqu'à la consommation et le réapprovisionnement, créant ainsi un écosystème flexible qui peut croître et se développer avec l'organisation.

« En optimisant les opérations de soutien, nous avons réalisé d'importantes économies grâce à notre centre de services consolidé et nous sommes impatients d'étendre les avantages de Tecsys à notre réseau d'hôpitaux pour consolider ces succès », déclare Carmen Winfield, vice-présidente du service d'approvisionnement de McLeod Health. « Avec Tecsys dans tous nos secteurs cliniques, notre organisation aura accès à des données d'utilisation et à des analyses plus précises. Cela nous aide à être plus efficaces et mieux placés pour prendre des décisions stratégiques en matière de chaîne d'approvisionnement qui maintiennent nos normes d'excellence tout en optimisant la disponibilité des stocks et en contrôlant les coûts. »

La solution Tecsys sera déployée sur tous les sites hospitaliers afin d'automatiser la saisie de la consommation de fournitures, d'optimiser la logistique intra-réseau et de rationaliser la gestion des cas. Ce projet de transformation de la chaîne d'approvisionnement permet d'améliorer la veille économique pour évaluer le coût par procédure et la variance de l'utilisation des produits, de documenter plus efficacement la consommation des produits avec un suivi automatisé pour la conformité réglementaire, et de garantir une disponibilité plus fiable des stocks grâce à une gestion intelligente des stocks par RFID. Les zones de soins et de procédures (salles d'opération, laboratoires de cathétérisme et salles de radiologie interventionnelle) seront équipées de technologies conçues pour des flux de travail cliniquement intégrés dans chaque zone ; ces technologies comprennent une combinaison de logiciels, de technologies RFID et de codes-barres, de dispositifs mobiles et d'interfaces utilisateur intégrées. Ce déploiement complet offrira une visibilité exceptionnelle dans l'ensemble du système de santé tout en éliminant les redondances manuelles souvent assumées par le personnel clinique.

« La chaîne d'approvisionnement des soins de santé est un domaine souvent sous-exploité, à la fois pour la capture des revenus et la maîtrise des coûts, et McLeod Health a fait des investissements très judicieux dans la chaîne d'approvisionnement pour aborder les deux côtés de cette équation tout en restant très concentré sur les patients et les résultats de qualité, » déclare Bill King, directeur du revenu chez Tecsys. « Tecsys apporte un contrôle centralisé et complet à la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, et nous sommes ravis que McLeod Health ait choisi notre équipe pour tenir cette promesse. »

À propos de McLeod Health

Fondé en 1906, McLeod Health a une présence régionale de premier plan dans le nord-est de la Caroline du Sud et le sud-est de la Caroline du Nord. Le système de soins de santé s'appuie sur la force d'environ 850 membres de son personnel médical et de plus de 2 700 infirmières autorisées. McLeod Health compte également environ 8 900 employés et plus de 90 cabinets médicaux dans sa zone de service de 18 comtés. Avec sept hôpitaux, McLeod Health exploite trois centres de santé et de remise en forme, un centre de médecine sportive et de réadaptation en consultation externe, des services de soins palliatifs et de soins à domicile. Les hôpitaux de McLeod Health sont les suivants : McLeod Regional Medical Center, McLeod Health Dillon, McLeod Health Loris, McLeod Health Seacoast, McLeod Health Cheraw, McLeod Health Clarendon et McLeod Behavioral Health. Sur la côte, le complexe McLeod Health Carolina Forest a ouvert un service d'urgence et les deux premiers des sept immeubles de bureaux du parc médical, en tant qu'extension du McLeod Loris Seacoast Hospital.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com .

