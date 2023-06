Offerts dans les variétés Lime vivifiante, Chili doux et Poulet et bacon, les wraps sauront plaire à tous.

TORONTO, le 13 juin 2023 /CNW/ - McDonald's du Canada est ravie d'annoncer qu'elle renouvelle sa gamme de sandwichs McWrap® et Wrap-éclair® avec des variétés irrésistibles, faites d'ingrédients frais et de qualité. Ces nouveautés sont offertes dès aujourd'hui dans les restaurants participants. Les clients pourront satisfaire leur fringale en optant pour des saveurs diverses au dîner, au souper ou pour une collation sur le pouce. De plus, juste à temps pour l'été, McDonald's du Canada réintègre le poulet grillé à son menu dans les restaurants participants. Les clients pourront donc choisir entre le poulet croustillant et le poulet grillé pour intégrer encore plus de variété dans leur McWrap ou Wrap-éclair.

« Nos nouveaux wraps sont faits d'une tendre portion croustillante ou grillée de poulet assaisonné et sont préparés dans nos cuisines avec des ingrédients comme des légumes frais et de savoureuses sauces. Le tout est enroulé dans une tortilla souple faite de farine blanche, explique le chef Jeff Anderson, responsable de l'innovation culinaire chez McDonald's du Canada. Que vous soyez un véritable amateur de poulet voulant satisfaire sa fringale ou que vous cherchiez un délicieux repas sur le pouce, notre gamme de wraps en offre pour tous les goûts. »

Nos saveurs fraîches sont les suivantes :

McWrap Lime vivifiante : Fait avec une portion de poulet assaisonné élevé à 100 % sur des fermes canadiennes, garni de laitue en lanières, de languettes de tortilla, d'une tranche de tomate, de concombres et de sauce lime et coriandre, le tout enroulé dans une tortilla de farine blanche souple.

Fait avec une portion de poulet assaisonné élevé à 100 % sur des fermes canadiennes, garni de laitue en lanières, de languettes de tortilla, d'une tranche de tomate, de concombres et de sauce lime et coriandre, le tout enroulé dans une tortilla de farine blanche souple. McWrap Chili doux : Fait d'une portion de poulet assaisonné élevé à 100 % sur des fermes canadiennes et garni de laitue en lanières, d'une tranche de tomate, de concombres, de sauce style mayonnaise et de sauce chili doux, le tout enroulé dans une tortilla de farine blanche souple.

Fait d'une portion de poulet assaisonné élevé à 100 % sur des fermes canadiennes et garni de laitue en lanières, d'une tranche de tomate, de concombres, de sauce style mayonnaise et de sauce chili doux, le tout enroulé dans une tortilla de farine blanche souple. McWrap Poulet et bacon : Fait d'une portion de poulet assaisonné élevé à 100 % sur des fermes canadiennes et garni de laitue en lanières, d'une tranche de tomate, de concombres, de bacon à la fumée de noyer et de sauce de style mayonnaise, le tout enroulé dans une tortilla de farine blanche souple.

Fait d'une portion de poulet assaisonné élevé à 100 % sur des fermes canadiennes et garni de laitue en lanières, d'une tranche de tomate, de concombres, de bacon à la fumée de noyer et de sauce de style mayonnaise, le tout enroulé dans une tortilla de farine blanche souple. Wrap-éclair avec sauce Buffalo épicée : Fait d'une portion de poulet assaisonné élevé à 100 % sur des fermes canadiennes et garni de laitue en lanières, de fromage râpé et de sauce Buffalo épicée, le tout enroulé dans une tortilla de farine blanche souple.

Fait d'une portion de poulet assaisonné élevé à 100 % sur des fermes canadiennes et garni de laitue en lanières, de fromage râpé et de sauce Buffalo épicée, le tout enroulé dans une tortilla de farine blanche souple. Wrap-éclair avec sauce ranch : Fait d'une portion de poulet assaisonné élevé à 100 % sur des fermes canadiennes et garni de laitue en lanières, de fromage râpé et de sauce ranch, le tout enroulé dans une tortilla de farine blanche souple.

McDonald's met tout en œuvre pour privilégier la qualité et le goût dans toute son offre. Faire les choses à la façon McDonald's, c'est proposer à nos clients des produits qu'ils connaissent et qu'ils adorent. Voilà pourquoi la nouvelle gamme McWrap a été conçue pour son caractère irrésistible, avec en tête l'harmonie des ingrédients et le plaisir des papilles.

N'oubliez pas de profiter des Récompenses MonMcDo sur l'appli McDonald's, où les clients peuvent accumuler des points à chaque commande pour obtenir des produits McDonald's gratuits!

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats de produits alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

