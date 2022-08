Ce fonds, le premier en son genre, permettra d'offrir aux producteurs de pommes de terre des formations et des subventions pour l'adoption de pratiques et de technologies régénératrices visant à favoriser la santé des sols et à améliorer la résilience des fermes.

TORONTO, le 10 août 2022 /CNW/ - McDonald's du Canada et McCain Canada sont fiers d'annoncer un nouveau partenariat permettant la mise sur pied du fonds de la culture de la pomme de terre de l'avenir McCain et McDonald's, qui offrira des formations, des démonstrations ainsi que des subventions pour aider les producteurs de pommes de terre à adopter des pratiques agricoles régénératrices. D'une valeur de 1 million $, ce nouveau fonds a pour objectif de favoriser la santé des sols et la résilience des fermes dans un contexte où les producteurs canadiens de pommes de terre font face aux nombreuses répercussions des changements climatiques sur le rendement de la production et la qualité des récoltes.

Le fonds de la culture de la pomme de terre de l’avenir McCain et McDonald’s est une façon pour McDonald’s du Canada de poursuivre son engagement envers les ingrédients de qualité et l’approvisionnement auprès d’agriculteurs et d’éleveurs canadiens. (Groupe CNW/McCain Foods (Canada)) Le fonds de la culture de la pomme de terre de l’avenir McCain et McDonald’s contribue à l'objectif mondial de McCain de mettre en œuvre des pratiques agricoles régénératrices sur 100 % des terres consacrées à la culture de la pomme de terre McCain d’ici 2030. (Groupe CNW/McCain Foods (Canada))

« Les Frites de renommée mondiale™ de McDonald's sont toutes faites avec des pommes de terre canadiennes, provenant d'un sol en santé et de producteurs de pommes de terre dévoués, » explique Gemma Pryor, directrice en chef senior de l'équipe Impact de McDonald's du Canada. « McDonald's du Canada et McCain Canada entretiennent une relation de longue date avec les producteurs de pommes de terre de partout au Canada et collaborent pour contribuer à faire avancer les pratiques agricoles et soutenir la prochaine génération de cultivateurs canadiens. »

Les producteurs canadiens voient déjà les répercussions des changements climatiques qui causent des tempêtes soudaines, des sécheresses, une humidité déraisonnable, des gels hâtifs, des printemps trop doux, des vagues de chaleur intense et d'autres dérèglements. Tout cela a des conséquences majeures sur la viabilité financière des fermes et menace la sécurité alimentaire ainsi que la qualité des récoltes au Canada. Le fonds de la culture de la pomme de terre de l'avenir McCain et McDonald's vise à protéger l'industrie agricole en soutenant les producteurs dans leur transition vers des pratiques agricoles régénératrices qui amélioreront la santé des sols et renforceront la résilience des fermes.

« Les changements climatiques continuent d'avoir des répercussions sur notre production et sur les communautés de producteurs de pommes de terre. Pour faire face à cet enjeu, McCain Canada s'est engagé à adopter des pratiques agricoles régénératrices sur l'ensemble des terres consacrées à la culture de la pomme de terre avant 2030, » a déclaré Jeremy Carter, directeur pour l'agriculture, région de l'Ouest du Canada, McCain Canada. « Partageant la même vision que McDonald's du Canada, nous sommes dévoués à soutenir nos producteurs pour accélérer la transition visant à adopter les principes fondamentaux d'une agriculture régénératrice, ce qui inclut le maintien d'une couverture vivante, la réduction du travail intensif, la diversification des rotations, la réduction de l'intensité de l'utilisation de produits chimiques et l'amélioration de la biodiversité. Les formations, les démonstrations et le financement direct des producteurs pour l'adoption de ces pratiques grâce à ce fonds permettront l'obtention de sols en meilleure santé, tout en produisant des aliments délicieux et respectueux de notre planète. »

En juin, McCain Canada a publié son Programme pour l'agriculture régénératrice qui définit et établit des mesures claires pour un acre de production régénérative de pommes de terre. Développé en collaboration avec un grand nombre d'intervenants et utilisé à l'échelle mondiale, ce programme volontaire soutiendra les producteurs dans leur transition vers une agriculture régénératrice.

Faisant partie des chefs de file de l'industrie alimentaire, McDonald's du Canada s'approvisionne, investit et travaille auprès de partenaires et de fournisseurs qui partagent ses valeurs, pour contribuer à la mise en place d'un système alimentaire prospère et résilient. L'entreprise demeure fidèle à sa mission de nourrir et soutenir les collectivités d'ici; la qualité des aliments et l'approvisionnement font partie gestes positifs posés par McDonald's du Canada dans des domaines qui comptent pour les Canadiens afin de créer de meilleurs lendemains et qu'ils puissent aimer ce qui s'en vient.

« Le partenariat entre McDonald's du Canada et McCain Canada souligne l'importance de travailler ensemble au sein de l'industrie pour soutenir les producteurs canadiens dans la transition actuelle vers une agriculture régénératrice, explique Matt Hemphill, directeur général de Pommes de terre Nouveau-Brunswick. « Les producteurs canadiens de pommes de terre ont hâte de tester les pratiques et les technologies régénératrices prioritaires grâce au mécanisme de partage des coûts du fonds. Il s'agit d'un bel exemple démontrant qu'il est possible de soutenir les producteurs canadiens avec les outils dont ils ont besoin pour faire l'essai de techniques régénératrices, assurant ainsi l'avenir de la terre, ainsi que la qualité des pommes de terre qui seront consommées par les Canadiens des générations à venir. »

Le fonds sera ouvert à plus de 130 producteurs canadiens qui cultivent plus de 76 000 acres de champs de pommes de terre. Des subventions seront offertes durant deux périodes, la première débutant en août 2022. Les producteurs peuvent postuler pour le partage des coûts offert par le fonds selon une liste de pratiques et de technologies régénératrices prioritaires comme la mise en place de cultures de couverture, les semences pour bandes de fleurs, l'équipement pour un travail de moins haute intensité, les systèmes pour aider à la prise de décision, l'utilisation d'amendements du sol biologiques et plus encore.

Les décisions quant au financement seront réalisées conjointement par un comité d'experts composé de McDonald's du Canada, de McCain Canada, du Soil Health Institute et d'un représentant d'une association nationale de producteurs de pommes de terre. McDonald's du Canada et McCain Canada travailleront de concert avec le Soil Health Institute pour évaluer le progrès tout au long du programme, plus particulièrement en ce qui concerne l'augmentation du carbone organique, de l'azote total, de la densité apparente, de la stabilité des agrégats, de l'eau disponible pour les plantes et l'amélioration de la capacité de drainage.

McDonald's du Canada et McCain Canada se sont engagés à renforcer la résilience climatique afin que tous puissent profiter d'une alimentation de qualité et au bon goût.

À propos des Restaurants McDonald Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de McCain Foods (Canada)

McCain Canada représente la division canadienne de McCain Foods Limitée, un chef de file mondial de l'industrie des aliments congelés. McCain Canada est le plus important manufacturier global de produits de pommes de terre congelés, mais produit également d'autres produits de qualité comme des entrées, des légumes et des desserts qu'on peut retrouver dans les restaurants et épiceries de plus de 160 pays. Au Canada, la compagnie possède huit opérations, qui emploient 2 400 employés et qui, en plus de fabriquer ses célèbres frites et autres produits dérivés de la pomme de terre, produisent des desserts, des collations et des entrées.

SOURCE McCain Foods (Canada)

Renseignements: Contact média: McDonald's du Canada, équipe Impact Canada : [email protected]; McCain Canada : Helena Wade, [email protected], (613) 483-7853