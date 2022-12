Des bourses d'études d'une valeur totale de 80 000 $ seront remises au cours des 2 prochaines années à de jeunes leaders 4-H pour faire progresser des projets importants et favoriser les études dans les domaines de l'agriculture et de la durabilité.

TORONTO, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, McDonald's du Canada et 4-H Canada ont annoncé le lancement d'un programme national de bourses d'études pour les jeunes dans le cadre d'un nouveau volet de leur partenariat de longue date. Dans le cadre de ce partenariat, 16 bourses d'études totalisant 80 000 $ seront remises au cours des 2 prochaines années à de jeunes leaders au pays. L'objectif est de faire progresser des projets importants en durabilité et de favoriser les études dans le domaine de l'agriculture.

« McDonald's du Canada ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans les agriculteurs, les éleveurs et les cultivateurs canadiens, mentionne Gemma Pryor, directrice en chef senior de l'Équipe Impact Canada chez McDonald's du Canada. Les frites de renommée mondiale de McDonald's sont faites uniquement avec des pommes de terre du Canada. Notre menu est rempli de hamburgers emblématiques qui contiennent du bœuf canadien à 100 %. Votre McMuffin préféré est toujours préparé avec des œufs de catégorie A du Canada fraîchement cassés. Et, ce ne sont là que quelques exemples. Le nouveau programme national de bourses d'études pour les jeunes en collaboration avec 4-H Canada favorisera la poursuite des études en agriculture à l'échelle du pays et soutiendra la prochaine génération d'agriculteurs canadiens. »

4-H Canada offre aux jeunes les moyens d'être des leaders responsables, attentionnés et actifs qui apportent un changement positif dans le monde qui les entoure. Les piliers de développement du leadership de 4-H Canada : agriculture durable et sécuritaire alimentaire, science et technologie, environnement et vie saine, engagement communautaire et communications, sont tous des domaines qui sont incroyablement pertinents et importants pour les jeunes d'aujourd'hui, et qui correspondent aux préoccupations du gouvernement du Canada, de la collectivité mondiale et de McDonald's du Canada.

« Grâce à la générosité de McDonald's du Canada, nous avons l'occasion d'offrir aux jeunes leaders les moyens d'atteindre leurs buts d'éducation, mentionne Shannon Benner, présidente-directrice générale chez 4-H Canada. Ce partenariat permet aux jeunes de bénéficier d'un soutien significatif pour poursuivre leurs études afin de construire un avenir durable et d'explorer des sujets qui leur tiennent à cœur en tant que citoyens du monde. »

McDonald's du Canada collabore avec des partenaires et des fournisseurs qui partagent ses valeurs afin de contribuer à la mise en place d'un système alimentaire prospère et résilient, et se procure des œufs de catégorie A du Canada, des pommes de terre, des produits laitiers et du bœuf auprès de 50 000 fermes canadiennes.*

Les bourses d'études pour les jeunes de McDonald's du Canada et 4-H Canada seront remises en 2023 et en 2024. De plus, McDonald's du Canada se joindra aux prix du leadership du Canada de 4-H en tant que commanditaire de soutien.

Le site Web de 4-H Canada sera mis à jour lorsque les demandes de bourses d'études seront ouvertes en 2023.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de 4-H Canada

Depuis plus de 100 ans, 4-H Canada est l'une des organisations de développement positif des jeunes les plus respectées au Canada. Au Canada, 4-H compte plus de 16 000 membres et plus de 5 700 bénévoles. Notre but est d'aider la jeunesse canadienne à « Apprendre en travaillant » dans un environnement sécuritaire, inclusif et amusant. Nous croyons au développement de jeunes leaders responsables, attentionnés et collaborateurs qui ont la volonté de jouer un rôle positif dans leur collectivité au Canada et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur 4-H Canada, visitez le 4-h-canada.ca et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

* Selon des données des fournisseurs et de l'industrie. Calculs effectués en 2022.

Renseignements: Les représentants des médias qui désirent recevoir plus de renseignements peuvent communiquer avec: Équipe Impact, McDonald's du Canada, [email protected]; 4-H Canada, Lori Barron, Directrice en chef des Communications, 613 316-5422, [email protected]