Fin 2021, les restaurants McDonald's du Canada sont passés des pailles en plastique aux pailles en papier, et ont éliminé d'autres sources de plastique à usage unique dont les ustensiles* et les bâtonnets à café. Ce virage s'inscrit dans des démarches continues pour concourir à l'objectif mondial de l'entreprise en matière d'emballages.

Pour célébrer cette transition, McDonald's du Canada a voulu donner une nouvelle vie à une partie des pailles en plastique restantes. L'organisation a collaboré étroitement avec The Rogerie , une entreprise canadienne spécialisée dans la fabrication de produits quotidiens à partir de plastique postconsommation, pour transformer ces pailles en un nombre limité de plateaux - autant de canevas pour mettre en valeur les créations d'artistes canadiens et autochtones.

Voici la liste des artistes participants :

Ouest : Nicole Wolf, Ray Dak Lam, Jarett Sitter , Tierney Milne , Justin Currie , Chris Morin , Monika Melnychuk

Nicole Wolf, Ray Dak Lam, , , , , Ontario : Rachel Joanis, Mateusz Napieralski , Ryan Pooman

Rachel Joanis, , Ryan Pooman Québec : Genevieve Andersen , Anne-Julie Dudemaine

, Est : Kirsten Stackhouse, Bella Seonyoung Heo , Elana Camille

Les plateaux de série limitée individuellement conçus seront remis aux sections locales de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) du Canada. Les Manoirs pourront en disposer à leur guise, soit en les exposant pour le plaisir des familles hébergées, soit en les mettant aux enchères pour recueillir des fonds.

Pour en savoir plus sur les artistes, l'inspiration derrière ces œuvres uniques, et la fabrication des plateaux à partir de nos dernières pailles, visitez http://mcdonalds.com/ca/fr-ca/ourplanet/laststraw.html .

« Dans cette idée de réduction des déchets destinés aux sites d'enfouissement, nous avons tenté de trouver une façon imaginative et originale de donner une deuxième vie à certaines de ces pailles en plastique. Nos artistes participants en ont fait quelque chose de magnifique, explique Gemma Pryor, directrice en chef senior de l'équipe Impact Canada chez McDonald's du Canada. Le retrait des pailles en plastique à usage unique de nos restaurants est l'une de nos initiatives parmi d'autres, comme la réduction de 20 % de la taille de nos serviettes en papier en 2019 ou la mise à l'essai de véhicules électriques dans notre flotte de distribution plus tôt cette année. Nous cherchons continuellement de nouvelles façons d'opérer des changements importants au sein de notre système canadien. »

McDonald's du Canada participe à l'objectif mondial de l'entreprise de se procurer 100 % de ses principaux emballages destinés aux clients** auprès de sources renouvelables, recyclées ou certifiées d'ici la fin de 2025. L'élimination des ustensiles*, des bâtonnets à café et des pailles en plastique se traduira par environ 700 tonnes de plastique de moins par année dans le système canadien, dont quelque 370 tonnes qui sont attribuables aux pailles en plastique seulement†.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

* À l'exception des cuillères à McFlurry®.

† Moyenne basée sur des données de 2018 à 2020.

** Fait référence aux produits utilisés dans les emballages des aliments servis aux clients dans les restaurants McDonald's, dont les contenants, les verres, les feuilles d'emballage, les sacs, les porte-boissons, les serviettes en papier et les boîtes à Joyeux festinMD.



Les plateaux créés dans le cadre du projet, semblables à ceux qu'utilisent les clients dans les restaurants McDonald's, ne servent qu'à des fins d'exposition.

