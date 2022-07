« Nous sommes conscients que nous avons une occasion importante de contribuer à un meilleur avenir; et les gestes que nous posons aujourd'hui sont des investissements pour notre futur, explique Michèle Boudria, présidente et chef de la direction, McDonald's du Canada. Comme nous sommes présents et en activité dans presque toutes les collectivités canadiennes, où nous servons plus d'un million de clients par jour, chaque changement, petit ou grand, peut avoir un effet majeur. »

McDonald's du Canada continue d'apporter des changements importants en coulisses et en restaurant à l'échelle du pays afin que les Canadiens se sentent bien de savourer les produits dont ils raffolent.

Voici quelques-unes des mesures que McDonald's du Canada a prises jusqu'à maintenant :

En 2019, McDonald's du Canada a éliminé plus de 1 300 tonnes de papier de son système en lançant un nouvel emballage à McWrap® et des serviettes en papier recyclé 20 % plus petites † .

. À la fin de 2021, McDonald's du Canada a éliminé certains articles en plastique à usage unique* de ses restaurants partout au pays, soit des ustensiles**, des bâtonnets à café et des pailles, éliminant ainsi quelque 700 tonnes de plastique du système canadien annuellement, dont environ 370 tonnes attribuables aux pailles en plastique seulement***.

a éliminé certains articles en plastique à usage unique* de ses restaurants partout au pays, soit des ustensiles**, des bâtonnets à café et des pailles, éliminant ainsi quelque 700 tonnes de plastique du système canadien annuellement, dont environ 370 tonnes attribuables aux pailles en plastique seulement***. À la suite du remplacement des pailles en plastique par des pailles en papier, la marque a donné une deuxième vie à une partie des pailles en plastique à usage unique restantes. Grâce à un partenariat avec The Rogerie , ces pailles ont été transformées en plateaux de série limitée ^ , lesquels ont servi de canevas à des œuvres d'art. Pour en savoir plus sur l'initiative La dernière paille , cliquez ici .

. À la mi-juillet 2022, McDonald's du Canada a rétabli sa politique sur les tasses de voyage réutilisables. Les clients du Canada sont ainsi invités à apporter une tasse de voyage réutilisable propre pour se faire servir leur café de torréfaction supérieure McCafé et du thé chaud au comptoir.

McDonald's du Canada continuera de faire des choix et de poser des gestes pour investir dans l'avenir, notamment :

Œuvrer à la réalisation de son objectif mondial de réduire de manière importante les plastiques à base de combustibles fossiles vierges utilisés dans les jouets du Joyeux festin MD pour offrir des jouets faits avec plus de matériaux renouvelables, recyclés ou homologués d'ici 2025.

pour offrir des jouets faits avec plus de matériaux renouvelables, recyclés ou homologués d'ici 2025. En collaboration avec son partenaire de distribution, Martin Brower , McDonald's du Canada a ajouté son tout premier véhicule électrique, un tracteur routier Volvo VNR de classe 8 à échappement zéro, à sa flotte de distribution en avril 2022. Ce véhicule est mis à l'essai pour des livraisons effectuées à des restaurants de la région de Montréal.

Pour en savoir plus sur l'objectif de nourrir et de soutenir les collectivités de McDonald's, visitez le mcdonalds.ca.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

* Produits utilisés pour emballer les produits alimentaires des clients dans les restaurants McDonald's, dont des contenants, des verres, des feuilles d'emballage, des sacs, des porte-boissons, des serviettes en papier et les boîtes à Joyeux festin. ** Sauf les cuillères à McFlurry. *** Moyenne basée sur des données de 2018-2020. ^ Les plateaux recyclés ressemblent aux plateaux qu'utilisent les clients dans les restaurants McDonald's, mais ils ne sont que décoratifs. † Selon des données de 2019. †† Moyenne basée sur des données de 2019-2021.

