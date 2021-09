La tenue du Grand McDon en 2020 a été annulée en raison de la pandémie, mais en 2021, les façons de contribuer seront plus nombreuses que jamais.

Pour la première fois, une partie des recettes de tous les articles au menu (produits alimentaires et boissons) vendus le jour du Grand McDon sera versée aux programmes de l'OMRM partout au Canada et à des organismes locaux de bienfaisance pour enfants.

Les clients peuvent acheter en restaurant un cœur numérique du Grand McDon moyennant un don de 2 $, jusqu'à épuisement des stocks. Ces cœurs sont accompagnés d'une vidéo de remerciement de la part d'une personnalité sportive, d'une célébrité ou d'une famille de l'OMRM du Canada. Les clients ont également la possibilité d'ajouter une paire de chaussettes exclusive Grand McDon x Peace Collective à leur Trio contre un don de 5 $, jusqu'à épuisement des stocks.

Les clients peuvent aussi se procurer leurs produits alimentaires préférés en restaurant, dans l'appli McDonald's, au service-au-volant et à la McLivraison MD avec Uber Eats, Skip et DoorDash. La livraison est gratuite sur toutes les commandes de 12 $ ou plus (avant taxes et frais; voir l'appli pour tous les détails).

Vous ne pouvez pas participer aujourd'hui? Toute l'année, les clients peuvent donner « Un p'tit plus pour l'OMRM » en arrondissant leur facture au dollar supérieur, ou se rendre à omrm.ca pour faire un don.

« Nous sommes heureux d'inviter aujourd'hui les clients de McDonald's à participer au Grand McDon en personne, au service-au-volant et à la livraison afin d'aider plus de familles comptant un enfant malade dans nos collectivités, déclare Jacques Mignault, président et chef de la direction de McDonald's du Canada. Le Grand McDon ne connaîtrait pas le même succès sans le travail acharné et la passion qu'affichent chaque jour nos équipiers et franchisés, et pour cela, nous ne les remercierons jamais assez. »

« Il est rassurant de savoir que l'OMRM état là pour tant de familles canadiennes pendant une période difficile. Aujourd'hui, un Canadien sur quatre a déjà logé dans un Manoir Ronald McDonald ou connaît quelqu'un qui y a été accueilli, ajoute Cathy Loblaw, présidente et chef de la direction de l'OMRM du Canada. En apportant leur soutien le jour du Grand McDon, les Canadiens ont une belle occasion de redonner et d'aider encore plus de familles dans le besoin. Un grand merci à tous et toutes de votre participation! Votre générosité a des rejaillissements concrets dans la vie des familles comptant un enfant malade, et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants! »

Cette année, McDonald's du Canada collabore avec des capitaines vedettes et des ambassadeurs de partout au pays, dont Natalie Spooner , Bo Horvat , Cassie Campbell , Jill Saulnier , Mitsou Gélinas, Patrick Langlois et Isabelle Racicot , qui ont tous et toutes un objectif commun : compétitionner dans le but d'amasser le plus de fonds et, bien sûr, pouvoir s'en vanter!

Le Grand McDon est la plus importante activité de bienfaisance communautaire annuelle de McDonald's du Canada.

est la plus importante activité de bienfaisance communautaire annuelle de McDonald's du Canada. Le Grand McDon a été créé en 1977 par McDonald's du Canada et George Cohon , fondateur de l'OMRM du Canada.

a été créé en 1977 par McDonald's du Canada et , fondateur de l'OMRM du Canada. Les 16 Manoirs Ronald McDonald et les 17 Salles familiales Ronald McDonald au Canada offrent un toit aux familles forcées de se déplacer pour les traitements de leur enfant malade.

au Canada offrent un toit aux familles forcées de se déplacer pour les traitements de leur enfant malade. Chaque année, l'OMRM vient en aide à plus de 26 000 familles provenant de plus de 3 400 collectivités des quatre coins du pays

En 2019, avec l'aide de ses franchisés, de ses équipes en restaurant et de ses clients, McDonald's a récolté plus de 6,6 millions de dollars le jour du Grand McDon. En 2021, McDonald's du Canada espère battre ce record et faire de ce Grand McDon le plus réussi à ce jour en faisant don pour la première fois d'une partie des recettes de tous les produits vendus.

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD DU CANADA)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Chaque année, les divers programmes de l'OMRM au Canada aident plus de 26 000 familles à rester au chevet de leur enfant malade, près des soins requis. Les 16 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 17 Salles familiales Ronald McDonald, quant à elles, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à omrmcanada.ca.



Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

