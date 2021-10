McDonald's du Canada cessera d'offrir des ustensiles*, des bâtonnets à café et des pailles en plastique d'ici décembre 2021

TORONTO, le 7 oct. 2021 /CNW/ - McDonald's du Canada a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'ustensiles en bois*, de bâtonnets à café en bois et de pailles en papier dans tous ses restaurants au pays (plus de 1 400) d'ici décembre 2021. Le retrait de ces articles en plastique à usage unique* dans les restaurants s'inscrit dans le cadre de l'engagement mondial de McDonald's de s'approvisionner en sources renouvelables, recyclées ou certifiées pour la totalité de ses emballages destinés aux clients**.

« McDonald's du Canada fait partie de la fibre canadienne et sert près de trois millions de clients chaque jour dans plus de 1 400 restaurants. Nous jouons un rôle important dans la réduction de l'utilisation du plastique à usage unique au Canada, affirme Rob Dick, chef de la Chaîne d'approvisionnement chez McDonald's du Canada. En retirant ces articles en plastique à usage unique de nos restaurants, nous démontrons notre engagement continu à minimiser notre empreinte environnementale et à contribuer à la protection de la planète pour les générations de demain. »

Les bâtonnets à café en bois ont déjà fait leur arrivée en restaurant, et les ustensiles* en bois et les pailles en papier suivront dès le mois d'octobre. Les dernières pailles en plastique devraient être écoulées en décembre 2021.

Autres faits :

En retirant de ses restaurants les ustensiles*, les bâtonnets à café et les pailles en plastique, McDonald's du Canada éliminera près de 840 tonnes de plastique de son organisation chaque année†.

éliminera près de 840 tonnes de plastique de son organisation chaque année†. En 2019, McDonald's du Canada a lancé des serviettes en papier 20 % plus petites dans ses restaurants. Comme elles sont faites à 100 % de fibres recyclées, ce changement a permis d'éliminer plus de 900 tonnes de papier du système canadien.

a lancé dans ses restaurants. Comme elles sont faites à 100 % de fibres recyclées, ce changement a permis du système canadien. Pour en apprendre davantage au sujet des engagements mondiaux de McDonald's envers la planète, cliquez ici .

* À l'exception des cuillères à McFlurry®.

† Moyenne basée sur les données de 2018 à 2020.

** Fait référence aux produits utilisés dans les emballages des aliments servis aux clients dans les restaurants McDonald's, dont les contenants, les verres, les feuilles d'emballage, les sacs pour aliments, les porte-boissons, les serviettes en papier et les boîtes à Joyeux festin.

AU SUJET de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

