McDonald's du Canada accueille le tout premier véhicule électrique dans sa flotte de distribution

Ce premier test s'inscrit dans un plan de transition global de l'entreprise vers l'utilisation de véhicules à faible niveau d'émissions dans sa chaîne d'approvisionnement pour desservir plus de 1 400 restaurants au pays, lorsque cela est possible.

Selon les résultats de la mise à l'essai, d'autres véhicules à moteur diesel pourraient subséquemment être remplacés par des modèles à carburant de remplacement dans des marchés canadiens propices. Sur la scène internationale, McDonald's s'est donné un objectif de carboneutralité dans l'ensemble de ses activités d'ici 2050.

Loué par Martin Brower, le tracteur Volvo VNR électrique sera basé au centre de distribution de Baie D'Urfé, dans la région de Montréal, d'où il tirera des remorques de McDonald's pour livrer des produits aux restaurants dans un rayon de 150 km. La performance du véhicule sera évaluée dans diverses conditions météorologiques.

Outre Montréal, McDonald's prévoit d'accueillir un autre Volvo VNR électrique de classe 8 pour un essai semblable à Brampton, en Ontario, plus tard dans l'année.

Citations

« Cet essai pourrait engendrer un virage majeur dans notre façon de concevoir les activités de distribution, virage qui nous rapprochera des objectifs de carboneutralité de McDonald’s. Vu la portée des rejaillissements que pourrait avoir cet essai sur notre entreprise et nos cibles mondiales de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il s’agit d’un moment extrêmement important pour nous, explique Jacques Mignault, président et chef de l’exploitation de McDonald’s du Canada. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des partenaires qui partagent notre vision, comme Martin Brower et Volvo Trucks North America. Nous reconnaissons également le soutien du gouvernement du Québec pour cette initiative. »

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Renseignements: Pour en savoir plus sur McDonald's du Canada : Relations publiques de McDonald's, [email protected], 1 877 786-3342; Martin Brower - Pour en savoir plus sur le plan de durabilité de la flotte de Martin Brower : Cailly Bower, vice-présidente, Communications mondiales, Martin Brower, [email protected], 847 338-7084; VOLVO - Pour en savoir plus sur le Volvo VNR électrique : Fredrik Klevenfeldt, directeur, Communications-marketing, Volvo Trucks North America, [email protected], 336 543-3389