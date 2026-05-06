ROUYN-NORANDA, QC, le 6 mai 2026 /CNW/ - MBI Global, une filiale du Groupe Rouillier, annonce la nomination d'Achrebit comme distributeur officiel de ses équipements de forage au Brésil. Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise en Amérique du Sud. Il s'inscrit dans la continuité d'une collaboration établie depuis trois ans, initialement axée sur la distribution de consommables, désormais élargie à la distribution des foreuses VersaDrill Canada et GtechDrill sur le marché brésilien.

Une offre complète pour le marché brésilien

Achrebit assurera donc la distribution des foreuses de MBI Global sur le marché brésilien, couvrant à la fois les besoins en forage d'exploration et géotechnique, à travers ses marques VersaDrill Canada, GtechDrill et ses consommables Neolithik.

MBI GLOBAL RENFORCE SA PRÉSENCE AU BRÉSIL AVEC ACHREBIT COMME DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE SES ÉQUIPEMENTS DE FORAGE Post this

Ce partenariat renforcé vise à mieux soutenir les entreprises de forage et les sociétés minières au Brésil, en leur offrant des équipements performants, fiables et adaptés aux exigences du terrain.

« Cette nouvelle étape dans notre collaboration avec Achrebit représente un moment clé dans notre stratégie de croissance en Amérique du Sud. Leur expertise terrain et leur engagement envers leurs clients reflètent parfaitement les valeurs de MBI Global. Nous sommes confiants que cette collaboration permettra d'accroître notre présence et d'offrir un soutien encore plus efficace aux acteurs de l'industrie au Brésil », a déclaré Mario Rouillier, président et chef de la direction de MBI Global.

Un partenaire solide pour soutenir la croissance internationale

Présent sur le marché brésilien depuis plusieurs années, Achrebit s'est distingué par la qualité de son accompagnement et par l'expertise de ses équipes techniques.

Basée à Diadema, dans l'État de São Paulo, Achrebit dessert l'ensemble du marché brésilien grâce à une présence locale bien établie.

Ce partenariat s'appuie sur plusieurs années de collaboration fructueuse dans la distribution des consommables Neolithik, renforçant la confiance et l'alignement entre les deux entreprises.

Grâce à leur connaissance approfondie des réalités du terrain et des standards de l'industrie, les professionnels d'Achrebit sont en mesure de faire rayonner les solutions de MBI Global tout en les adaptant aux besoins spécifiques des utilisateurs.

À propos de MBI Global

À travers ses marques VersaDrill Canada, Neolithik et GtechDrill, MBI Global propose des solutions de forage conçues pour répondre aux exigences du terrain. Présente sur les cinq continents grâce à ses bureaux et à un réseau international de distribution, l'entreprise dessert plus de 30 pays et s'appuie sur des partenariats solides pour accompagner ses clients dans leurs projets partout dans le monde.

À propos d'Achrebit

Achrebit est un fournisseur de solutions et de services pour l'industrie du forage au Brésil. S'appuyant sur une équipe expérimentée et une connaissance approfondie des réalités du terrain, l'entreprise accompagne les sociétés d'exploration, les minières et les entrepreneurs en forage en proposant des produits et un soutien technique adaptés aux exigences du marché.

SOURCE MBI Global

Mario Rouillier, Président, MBI Global, [email protected], 819-442-1873