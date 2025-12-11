ROUYN-NORANDA, QC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - MBI Global annonce la signature d'un accord de distribution exclusif avec AustEx, un leader reconnu en équipements de forage et services d'exploration. Ce partenariat permet à AustEx de représenter la gamme complète de foreuses de surface et souterraines VersaDrill Canada, ainsi que les foreuses géotechniques GtechDrill, sur les marchés de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Dans le cadre de cette collaboration, AustEx prendra en charge la commercialisation, la mise en service, l'adaptation aux environnements locaux et le soutien technique des foreuses VersaDrill Canada et GtechDrill. Cette présence locale renforcée contribuera à réduire les délais de mise en service et à offrir un soutien technique rapide, adapté aux conditions de forage de la région. Cette entente constitue une étape majeure de la stratégie de croissance internationale de MBI Global et confirme son engagement à offrir un soutien sur le terrain de haut niveau à l'échelle mondiale.

« Notre priorité reste la même : offrir un service local de première qualité, aligné sur les standards qui font la réputation de MBI Global. Peu importe où ils se trouvent, nos clients savent qu'ils peuvent compter sur notre expertise », affirme Mario Rouillier, chef exécutif et président de MBI Global.

Forte de son expertise et de sa connaissance approfondie du marché australien, l'équipe d'AustEx permettra à MBI Global de mieux soutenir ses clients dans leurs projets de forage dans la région. Ce partenariat s'inscrit dans la volonté de MBI Global de renforcer son réseau mondial de distribution et de soutien technique.

À propos de MBI Global

À travers ses marques VersaDrill Canada, Neolithik et GtechDrill, MBI Global propose des solutions de forage conçues pour répondre aux exigences du terrain. Présente sur les cinq continents grâce à ses bureaux et à un réseau international de distribution, l'entreprise dessert plus de 30 pays et s'appuie sur des partenariats solides pour accompagner ses clients dans leurs projets partout dans le monde.

À propos d'AustEx

Basée à Perth, AustEx conçoit, remet à neuf et adapte des foreuses d'exploration. L'entreprise offre également une gamme complète d'équipements et de services en ingénierie, maintenance, usinage, soudure certifiée et soutien mobile. Son équipe chevronnée accompagne des projets miniers aux quatre coins de l'Australie et ailleurs.

