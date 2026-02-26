ROUYN-NORANDA, QC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - MBI Global, une filiale du Groupe Rouillier, annonce l'acquisition d'une nouvelle usine de fabrication dans la région Asie-Pacifique afin de renforcer son réseau manufacturier mondial et d'accroître sa capacité à livrer plus rapidement ses produits de forage à l'échelle internationale. Cette acquisition représente la deuxième phase de son expansion stratégique dans cette région, faisant suite au récent partenariat avec AustEx Australian Exploration Engineering, un chef de file de l'industrie en Australie.

Une offre renforcée pour MBI Global

La nouvelle installation sera principalement consacrée à la fabrication des produits consommables de MBI Global, notamment les tiges de forage et les équipements connexes, ce qui viendra accroître significativement la capacité de production de l'entreprise. Cette orientation spécialisée permettra d'augmenter la disponibilité des produits à l'échelle mondiale et de mieux soutenir les opérations des clients partout dans le monde.

« Cette expansion augmente notre capacité de production et nous permet de maintenir des niveaux d'inventaire plus élevés afin de réduire les délais de livraison, renforçant ainsi notre engagement à long terme envers un réseau de distribution mondial solide », a déclaré Mario Rouillier, président et chef de la direction de MBI Global.

En plus d'accroître sa capacité de production de consommables, MBI Global confirme son engagement à soutenir chaque foreuse livrée en s'appuyant sur sa présence internationale pour offrir un service après-vente et un soutien technique continus, assurant ainsi une performance durable sur le terrain.

Une présence mondiale structurée et stratégique

Cette nouvelle installation en Asie-Pacifique, certifiée ISO 9001, rapproche la production des marchés clés, permettant à l'entreprise d'offrir des délais de réponse plus rapides, une logistique optimisée et un accès amélioré aux produits de forage essentiels.

Elle vient également renforcer l'empreinte manufacturière bien établie de MBI Global, qui comprend des installations à Val-d'Or, Rouyn-Noranda ainsi qu'un réseau de partenaires sous-traitants. Ensemble, ces installations forment une chaîne d'approvisionnement mondiale solide, capable de répondre de façon constante à la demande croissante à l'échelle internationale, tout en s'inscrivant dans une stratégie plus large visant à aligner la capacité de production sur les réalités des marchés régionaux et à maintenir des standards opérationnels centralisés.

À propos de MBI Global

À travers ses marques VersaDrill Canada, Neolithik et GtechDrill, MBI Global propose des solutions de forage conçues pour répondre aux exigences du terrain. Présente sur les cinq continents grâce à ses bureaux et à un réseau international de distribution, l'entreprise dessert plus de 30 pays et s'appuie sur des partenariats solides pour accompagner ses clients dans leurs projets partout dans le monde.

SOURCE MBI Global

Mario Rouillier, Président, MBI Global, [email protected], 819-442-1873