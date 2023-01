RICHMOND HILL, ON, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Pour la troisième fois au cours des quatre dernières années, les membres de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) ont choisi le Mazda3 comme lauréat dans la catégorie Voiture canadienne de l'année. À l'occasion du Salon international de l'auto de Montréal, l'AJAC a annoncé aujourd'hui les douze gagnants des prix Voiture et Utilitaire canadien de l'année 2023, et la Mazda3 a remporté le prix de la Meilleure petite voiture au Canada pour 2023.

La Mazda3 est maintenant admissible au prix Voiture canadienne de l'année 2023 qui sera dévoilé dans le cadre des cérémonies d'ouverture du Salon international de l'auto du Canada, à Toronto, le 16 février 2023.

« Nous sommes très honorés de recevoir ce prix de nouveau, et je tiens à remercier sincèrement les membres de l'AJAC qui ont testé des véhicules tout au long de l'année pour en arriver à ce résultat, a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. « La Mazda3 a laissé une impression durable sur le marché des véhicules aujourd'hui et témoigne de la qualité de l'artisanat, du design intemporel et de la performance dynamique des véhicules Mazda. »

L'édition 2023 de la Mazda3 intègre l'architecture de véhicule Skyactiv qui répond naturellement à chaque commande, encourageant votre désir d'aller plus loin, de façon plus sécuritaire et avec classe. Les journalistes de l'AJAC ont adoré l'expérience exceptionnelle et la dynamique de conduite de première classe de la Mazda3 au cours des dernières années. La voiture a déjà remporté le prix dans la catégorie et le prix Voiture canadienne de l'année en 2020 et en 2021. Il s'agit de la première voiture à remporter le prix Voiture de l'année décerné par l'AJAC pendant deux années consécutives. Cette année, les autres finalistes dans la catégorie des petites voitures étaient la Honda Civic et la Toyota Corolla. Mazda comptait également des finalistes dans la catégorie des petits véhicules utilitaires (CX-30) et dans la catégorie des meilleures voitures sport/de performance (MX-5).

Avec un PDSF de départ de 21 900 $, la Mazda3 est offerte en version berline ou à hayon. Le véhicule est offert dans une variété de finitions et de styles qui plairont à un large éventail de consommateurs. Les options de moteur comprennent le moteur SKYACTIV-G de 2,0 L, le moteur de 2,5 L à aspiration naturelle et le moteur de 2,5 L Turbo de Mazda, avec transmission manuelle ou automatique (sur certains modèles). Le système de traction intégrale i-ACTIV de Mazda est également offert avec la Mazda3 version berline et à hayon, ce qui en fait la seule finaliste dans la catégorie des petites voitures à offrir la traction intégrale cette année. Le moteur Skyactiv-G Turbo de 2,5 L offert en option a conquis de nombreux passionnés de l'automobile, proposant au conducteur une puissance de 250 ch et 320 lb-pi de couple. La puissance des modèles Turbo en version berline ou à hayon est complétée par une traction intégrale i-ACTIV de série et offerte avec des technologies de pointe.

Le programme de prix Voiture et Utilitaire canadien de l'année de l'AJAC offre certains des plus prestigieux prix du marché automobile canadien et il représente le choix de l'ensemble des principaux experts automobiles du Canada. Les véhicules sont jugés en fonction d'une grande variété de critères objectifs et subjectifs, ce qui signifie qu'aucun facteur ne peut à lui seul donner la victoire à un modèle. Le véhicule doit plutôt respecter un ensemble de facteurs sur le plan de la qualité, de la valeur, du confort, de la consommation de carburant, ainsi que plusieurs autres aspects importants aux yeux des consommateurs canadiens.

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, rédacteurs et photographes professionnels et de représentants d'entreprises dont les activités sont axées sur le domaine de l'automobile et l'industrie canadienne de l'automobile. Collectivement, nos principaux objectifs consistent à promouvoir, encourager, soutenir et faciliter le professionnalisme en matière de journalisme automobile au Canada et de veiller à offrir aux consommateurs canadiens des communications factuelles et éthiques sur les enjeux du domaine de l'automobile. Cet objectif est atteint grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules de l'AJAC, les prix de la voiture canadienne de l'année et du véhicule utilitaire de l'année (CCOTY et CUVOTY), les prix de l'innovation et EcoRun.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

