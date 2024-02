Cinq prix MEILLEURS CHOIX SÉCURITÉ+ et un prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ

RICHMOND HILL, ON, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a annoncé les lauréats de ses prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ et MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2024, les prix les plus prestigieux en sécurité automobile. Mazda est fière de figurer encore une fois parmi les marques les plus primées, puisque cinq véhicules remportent le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+. Lorsqu'ils sont équipés d'une technologie en option de prévention des collisions frontales, les Mazda3, Mazda3 Sport et CX-30 année modèle 2024 reçoivent le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2024, tandis que le CX-50 (construit après août 2023) et le CX-90 obtiennent également le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ avec de l'équipement de série. Le CX-90 PHEV année modèle 2024 remporte le deuxième prix le plus prestigieux, le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ, et nous nous attendons à recevoir bientôt le prix le plus prestigieux une fois qu'il aura subi le test de chevauchement modéré avant mis à jour par l'IIHS.

Les critères des prix de 2024 établissent de nouvelles normes plus élevées en matière de protection contre les impacts frontaux et latéraux et prennent des mesures progressives en matière de prévention des accidents, particulièrement dans les scénarios de jour et de nuit avec des piétons. Le président de l'IIHS, David Harkey, a souligné que « les gagnants de cette année se démarquent véritablement, offrant le plus haut niveau de protection à la fois aux occupants des véhicules et aux autres usagers de la route vulnérables ».

Mazda s'est hissée au sommet grâce à l'ajout à ses structures déjà robustes de dispositifs de prétension et de limiteurs de charge aux ceintures de sécurité arrière, ainsi que de coussins gonflables latéraux évolués en tant qu'équipement de série pour tous les modèles. Mais pour Mazda, faire des voitures plus sécuritaires va au-delà de la simple protection des personnes qui se trouvent à l'intérieur. Nous avons également veillé à ce que nos systèmes de prévention des collisions tiennent compte des piétons, dans diverses conditions d'éclairage, dans notre approche des technologies évoluées de prévention des collisions.

« Ce qui compte le plus dans tous nos véhicules, ce sont les gens qui les conduisent, et ils font confiance à nos véhicules pour assurer leur sécurité et celle de leur famille, a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada Inc. C'est notre priorité absolue, et nous nous mettons chaque jour au défi de continuer à relever la barre afin de pouvoir continuer à gagner cette confiance avec chaque véhicule que nous fabriquons. »

Pour en savoir plus sur la sécurité évoluée à Mazda, visitez le site Web Mazda.ca.

L'IIHS est un organisme indépendant et non gouvernemental, spécialisé en tests de sécurité et financé par l'industrie de l'assurance. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'il fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens.

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez les canaux de médias sociaux de Mazda Canada sur X (anciennement Twitter) et Instagram à @MazdaCanada, et sur Facebook à Facebook.com/MazdaCanada.

