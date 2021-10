Mazda élargira sa gamme mondiale de VUS dès l'an prochain

Trois modèles tout nouveaux au Canada d'ici 2023

RICHMOND HILL, ON, le 6 oct. 2021 /CNW/ - Mazda Motor Corporation a annoncé aujourd'hui ses plans d'élargir sa gamme mondiale de VUS dès 2022. Les nouveaux modèles comprennent le Mazda CX-50, qui sera construit à notre nouvelle usine aux États-Unis, ainsi que des modèles appartenant à notre groupe des grands produits, y compris le Mazda CX-60, le Mazda CX-70, le Mazda CX-80 et le Mazda CX-90, le lancement de chacun étant prévu dans divers marchés de la planète pour 2022 et 2023. Nous cherchons à offrir aux clients une sélection diversifiée de VUS capables d'offrir le plaisir de conduire et la toute dernière performance environnementale pour répondre aux demandes du segment mondial des VUS, en croissance continue.

En novembre, Mazda a dévoilé le CX-50, le prochain multisegment à se joindre à sa gamme au Canada et aux États-Unis. Le CX-50 partagera la plateforme des produits Mazda de dernière génération, le CX-30 et la Mazda3, qui possède des capacités évoluées de traction intégrale et une fonctionnalité adaptée aux styles de vie actifs en plein air. La production du CX-50 commencera en janvier 2022 à la nouvelle usine en coentreprise de Mazda et Toyota aux États-Unis, Mazda Toyota Manufacturing, U.S.A., Inc. (MTMUS), construite à Hunstville, en Alabama.

Après le CX-50, Mazda lancera deux VUS multisegments de taille moyenne pour les marchés du Canada et des États-Unis basés sur sa toute nouvelle grande plateforme : le CX-90, puis le CX-70. Ces nouveaux modèles comprendront la nouvelle architecture longitudinale de Mazda et seront offerts en version à moteur à essence six cylindres en ligne à turbocompression ainsi qu'en version hybride rechargeable pour donner aux consommateurs des options variées qui offrent une performance toute en puissance sans négliger la responsabilité environnementale.

Une différence importante entre ces modèles sera le nombre d'occupants, car le CX-90 comptera trois rangées de sièges et le CX-70 en comptera deux. Les proportions des deux véhicules seront optimisées pour les consommateurs canadiens, ce qui veut dire un habitacle et un espace de chargement plus spacieux.

Tandis que le CX-50 et le CX-70 seront des ajouts tout nouveaux à la gamme de Mazda au Canada, le CX-90 servira du seul VUS à trois rangées de Mazda, prenant la place du CX-9 de génération actuelle. Le design, les caractéristiques, les prix et les détails des différentes versions du CX-50, du CX-70 et du CX-90 seront annoncés plus près de leur date de mise en vente.

Des marchés ayant des routes plus étroites et des stationnements plus petits, comme en Europe et au Japon, accueilleront le CX-60 à deux rangées et le CX-80 à trois rangées. Ces modèles comporteront principalement des versions hybrides rechargeables avec un moteur à essence quatre cylindres en ligne combiné à un moteur d'entraînement électrique. Le nouveau moteur à essence Skyactiv-X six cylindres en ligne de nouvelle génération et le moteur diesel Skyactiv-D seront aussi lancés avec un système hybride léger 48 V.

En parallèle, nous marquerons aussi le lancement global de la série d'hybrides rechargeables MX-30 utilisant une génératrice rotative pendant la première moitié de 2022. De plus, nous créerons une nouvelle ligne de produits utilisant une plateforme de véhicule électrique dédiée autour de 2025. Grâce au lancement de ces modèles, Mazda entend compléter l'électrification de tous les modèles qu'elle fabrique d'ici 2030.

Pendant ce temps, le Mazda CX-5, qui a conservé une popularité constante depuis son lancement en 2012, peut s'attendre à l'évolution de son design et au rehaussement de ses versions par le biais d'améliorations continues. Qui plus est, par l'adoption des toutes dernières technologies de sécurité et caractéristiques de connectivité, nous augmentons l'attrait du véhicule et lui donnons l'espace pour continuer sa croissance au sein de notre gamme de VUS multisegments.

Conformément à sa vision d'entreprise, Mazda s'efforce de devenir une marque qui crée un lien spécial avec ses clients en enrichissant leur vie au moyen d'une expérience de possession de véhicule qui leur fournit le plaisir de conduire, la plus pure expression de l'automobile.

Mazda Canada Inc. est responsable de la vente, du marketing, du service à la clientèle et du soutien pour les pièces pour les véhicules Mazda au Canada. Avec son siège social installé à Richmond Hill en Ontario, Mazda Canada possède un réseau national de 163 établissements concessionnaires. Pour des informations supplémentaires, visitez le site Web de Mazda Canada au www.media.mazda.ca.

Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., 905-787-7079 ; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., 905-787-7167

