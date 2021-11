« Ce nouveau véhicule Mazda a été développé pour l'Amérique du Nord, en accord avec les modes de vie active et en plein air des consommateurs de cette région », a déclaré Jeff Guyton, président et chef de la direction des Opérations nord-américaines de Mazda. « Le CX-50 encourage les gens à plonger au cœur de la nature sans faire de compromis sur le design supérieur et la performance sur route exceptionnelle qui font la renommée de Mazda. »

En tant que nouvel ajout à la gamme Mazda, le CX-50 maintient les attributs clés attendus de tous les véhicules Mazda, incluant une dynamique de conduite supérieure et un magnifique design. De plus, Mazda a étendu les capacités de ce véhicule pour permettre aux conducteurs de s'aventurer plus loin en plein air et sur divers terrains.

« Le design de grande qualité et la performance de la dynamique de conduite du CX-50 sur la route et hors route le rendent unique dans le segment des VUS compacts et dans notre propre gamme. Il viendra soutenir le CX-30 et le CX-5 afin d'offrir aux clients encore plus de choix pour tous les modes de vie », a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. « Plus que jamais, les clients recherchent un véhicule pouvant en faire plus et les amener plus loin, et le CX-50 répond à cette demande. »

Le tout premier CX-50 met en valeur l'expérience de conduite naturelle de la marque Mazda pour créer une plus grande confiance sur la route et hors route. Pour améliorer cette expérience, il sera équipé, comme les modèles standards, de la dernière version de la technologie de traction intégrale i-ACTIV et du nouveau Système intelligent de sélection de mode de conduite Mazda ou Mi-Drive. Les nouveaux modes de conduite peuvent être sélectionnés avec le bouton Mi-Drive et le VUS se conduira naturellement dans une large variété de conditions, comme un terrain hors route excitant, ou il pourra fournir d'incroyables capacités de remorquage. Au lancement, le CX-50 sera disponible avec des groupes motopropulseurs efficaces; un moteur atmosphérique Skyactiv-G 2.5 ou le moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo, jumelé à une boîte de vitesses automatique à 6 rapports précise et agile. Dans les années à venir, le CX-50 sera également offert avec des groupes motopropulseurs électriques, incluant un modèle hybride traditionnel. Plus d'informations sur nos modèles électriques seront partagées à une date ultérieure.

Le CX-50 crée une nouvelle expression du style dans la gamme Mazda qui interagit respectueusement avec son environnement et qui mêle le sublime design Kodo à des capacités pour le plein air. La silhouette longue et élégante et la posture large donnent au véhicule des proportions dynamiques qui équilibrent les éléments de design intégrés à la robustesse extérieure. Comme c'est le cas pour les autres modèles actuels de Mazda, l'intérieur du CX-50 se démarque par sa fabrication soignée et sa disposition orientée vers le conducteur. Le mélange des matériaux des sièges et des détails, inspiré par les équipements pour le plein air modernes, contribue à créer une atmosphère chaleureuse qui convient autant aux aventuriers qu'à ceux qui débutent leur voyage dans une vie active. Le nouveau toit ouvrant panoramique, une première pour Mazda, aide le passager à se sentir davantage connecté à la nature. Le CX-50 présentera aussi de nouvelles options de couleur, comme une peinture extérieure Sable de zircon et une couleur intérieure Terracotta disponible.

Pour mieux soutenir la présence du CX-50 dans les espaces extérieurs, son design n'est pas juste magnifique, il est aussi fonctionnel. Alors que l'intérieur offre un confort à tous les passagers, l'espace de chargement a été attentivement conçu pour supporter et permettre les activités en plein air. La hauteur et la longueur du véhicule sont idéales pour un chargement facile et pour transporter les équipements de plein air habituels. De plus, les rails de toit en matériau très solide et les montants B et les seuils de portes renforcés augmentent la capacité à installer de l'équipement sur le toit du CX-50. Ce tout nouveau véhicule encouragera nos clients à explorer les grands espaces sans avoir à faire de compromis sur le design unique ou la conduite dynamique.

Mazda Canada Inc. est responsable de la vente, du marketing, du service à la clientèle et du soutien pour les pièces pour les véhicules Mazda au Canada. Avec son siège social installé à Richmond Hill en Ontario, Mazda Canada possède un réseau national de 163 établissements concessionnaires. Pour des informations supplémentaires, visitez le site web de Mazda Canada au www.media.mazda.ca.

