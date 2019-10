Mazda dévoile le Mazda MX-30, son premier véhicule électrique (VE) produit en série au Salon de l'auto de Tokyo

Le Mazda X-30, qui est un tout nouvel ajout à la gamme de voitures de Mazda, est le troisième modèle de nouvelle génération du constructeur automobile. Ce nouveau modèle, qui est destiné à faire vivre à ses clients une expérience qui leur permet de relaxer et d'être eux-mêmes tout en approfondissant les liens entre la voiture et son propriétaire, offre le temps et l'espace de création qui favorisent de nouvelles façons d'utiliser un véhicule.

Selon la philosophie « Une voiture, une œuvre d'art », le design de la MX-30 est conçu pour augmenter sa valeur artistique et soulever l'expressivité du langage stylistique « Kodo - l'Âme du mouvement » de Mazda. Son design artisanal et perfectionné à la main, qui s'appuie sur le concept de « Contemporain Humain », demeure fermement ancré dans les différentes formes de Kodo, tout en s'adaptant à l'évolution des valeurs et aux nouveaux modes de vie.

Les espaces aux abords et à l'intérieur de la console centrale de la cabine lui donnent une impression d'ouverture, et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement comme le liège et des textiles faits de matières recyclés font ressortir leur attrait naturel, créant un confortable espace intérieur. Le MX-30 est également doté de portes conçues sur mesure2 pour permettre aux clients d'utiliser leur voiture de façon neuve et inventive.

Conformément à la philosophie centrée sur l'humain de Mazda, les ingénieurs de la MX-30 étaient déterminés à offrir la même expérience de conduite Jinba-ittai inégalée qui caractérise chaque Mazda dans la catégorie des VE. Ce modèle mise sur la nouvelle technologie à entraînement électrique Skyactiv de Mazda. De plus, il combine un temps de réponse exceptionnel et un fonctionnement dynamique tout en douceur pour offrir une performance appréciée naturellement des conducteurs.

« Peu importe l'époque, Mazda souhaite offrir aux gens des moments exubérants par l'entremise de ses voitures, a déclaré lors de l'évènement Akira Marumoto, président et chef de la direction et directeur délégué de Mazda. Nous continuerons de déployer tous les efforts nécessaires pour présenter des technologies et produits novateurs afin que nos clients tombent en amour avec leur Mazda et puissent la garder longtemps. »

1 Les journées de presse se tiendront le 23 octobre (de 8 h à 16 h) et le 24 octobre (de 8 h à 11 h 30). Le Salon sera ouvert au public du 25 octobre au 4 novembre.

2 Portes doubles à ouverture par le centre

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites Web suivants.

Le site Web du Salon de l'auto de Tokyo 2019 de Mazda (anglais/japonais) https://www.mazda.co.jp/experience/tokyomotorshow2019/en/

Site Web spécial de Mazda pour le modèle MX-30 (anglais/japonais). https://www.mazda.com/en/new-generation/mx-30/

(Le site Web sera accessible le 23 octobre 2019 à compter de midi, heure normale du Japon).

