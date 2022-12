Le programme Entrepreneurs Légendaires des collectivités locales met en lumière ceux qui se surpassent pour redonner à leur collectivité

RICHMOND HILL, ON, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. a une fois de plus annoncé son engagement à soutenir les communautés partout au Canada, en versant jusqu'à 600 000 $ à ses détaillants pour soutenir les « entrepreneurs légendaires des collectivités locales » qui se surpassent pour redonner à leur collectivité.

Mazda et ses détaillants ont identifié 183 citoyens exceptionnels de partout au Canada qui redonnent à leur communauté, que ce soit par le bénévolat, le mentorat ou l'organisation communautaire, et leur ont remis des dons pour contribuer à faire avancer leur cause.

Mazda Canada s'est engagée à verser jusqu'à 600 000 $ pour aider à financer des initiatives communautaires partout au Canada

Voici quelques-uns des entrepreneurs légendaires des collectivités locales :

M me Descent de Sept-Îles, au Québec, qui utilise sa formation de psychologue pour aider les jeunes, les femmes et les aînés autochtones à renouer avec leur culture, leur langue et leurs terres ancestrales.

Descent de Sept-Îles, au Québec, qui utilise sa formation de psychologue pour aider les jeunes, les femmes et les aînés autochtones à renouer avec leur culture, leur langue et leurs terres ancestrales. Rosemarie Biggs , de Sherwood Park , en Alberta , qui tricote des tuques à la main et les donne à des refuges pour les femmes et les sans-abri.

, de , en , qui tricote des tuques à la main et les donne à des refuges pour les femmes et les sans-abri. Manock Lual, d' Ottawa , en Ontario , qui utilise son expérience de vie et ses prouesses sportives pour renforcer l'autonomie des jeunes sur le terrain de basketball et à l'extérieur.

« À Mazda, nous croyons fermement que la création d'un monde meilleur commence par le fait d'aider ceux qui nous entourent, et que redonner aux collectivités dans lesquelles nous menons nos activités est à la fois une responsabilité et un privilège, a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada.

Il y a tellement de citoyens au Canada qui travaillent sans relâche pour redonner à leur collectivité, et nous ne pourrions être plus fiers de collaborer avec notre réseau de vente au détail pour identifier certains de ces membres de la collectivité qui travaillent fort et contribuer à leur cause. »

Le programme Entrepreneur légendaires des collectivités locales est la suite du programme Entrepreneurs légendaires de Mazda en 2021, dans le cadre duquel Mazda Canada s'est engagée à verser plus d'un million de dollars pour aider les petites entreprises qui avaient du mal à rester ouvertes en raison des mesures de confinement liées à la pandémie. Mazda a vu une occasion de soutenir ces entreprises et de rétablir l'esprit communautaire en accordant des subventions à plus de 200 petites entreprises.

Pour en savoir plus sur les entrepreneurs légendaires des collectivités locales de cette année, visitez Mazda.ca/legends

Renseignements: Sandra Lemaitre, directrice, Relations publiques et Affaires d'entreprise, Mazda Canada Inc., 647 224-6790/[email protected]