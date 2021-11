Parmi les plus durement touchées par la pandémie, des milliers de petites entreprises ont eu du mal à rester ouvertes, plusieurs ont même dû fermer définitivement leurs portes. Un récent rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) indique que le fardeau des petites entreprises continue d'augmenter, estimant que l'entreprise moyenne cumule une dette de près de 177 000 $ pour des raisons liées à la pandémie. 1 Forte de son historique en matière d'aide à la reconstruction de communautés, qui remonte à son héritage et à son rôle dans la reconstruction d'Hiroshima, Mazda n'a pas hésité devant la nécessité de soutenir les entreprises et de restaurer l'esprit communautaire partout au Canada.

Le Capitol Theatre lance le programme Entrepreneurs légendaires

Pour lancer le programme, Mazda sélectionne trois entreprises légendaires dans les communautés pour les aider à reprendre leurs activités cet automne.

La première petite entreprise à recevoir le soutien de Mazda est l'emblématique Capitol Theatre de Port Hope, un pilier du Northumberland County depuis plus de 90 ans. Ayant survécu à une multitude de revers depuis sa fondation, le théâtre a malheureusement dû fermer ses portes pendant des mois en raison de la COVID-19, ce qui a eu pour effet d'occasionner d'importantes pertes de revenus et de mettre en péril le moyen de subsistance de nombreux artistes et employés. Le soutien financier de Mazda jouera un rôle crucial pour aider le théâtre à accueillir de nouveaux des spectateurs cette saison.

« Notre théâtre est formé de personnes. Tous les incroyables interprètes, réalisateurs, concepteurs, ainsi que l'équipe en coulisses sont au cœur de ce que nous faisons. La reprise de nos représentations est encore loin pour nous », a déclaré Erin Peirce, directrice générale du Capitol Theatre, « mais ces fonds sont essentiels à la survie de notre institution et de la communauté qui l'abrite, aux expériences artistiques que nous partageons et aux souvenirs que nous créons. »

Les deux autres récipiendaires seront dévoilés d'ici décembre.

Les Canadiens peuvent nommer leur propre entrepreneur légendaire local

Mazda Canada demande également aux Canadiens de nommer des entrepreneurs légendaires de leurs collectivités qui ont besoin d'un coup de pouce pour remettre leurs entreprises sur pied. Qu'il s'agisse de leurs restaurants, librairies, galeries d'art ou gymnases préférés, les Canadiens peuvent soumettre leurs choix en se rendant au https://bit.ly/2ZRRagf. Mazda sélectionnera jusqu'à trois autres entreprises au pays auxquelles offrir son soutien. Les candidatures pourront être soumises jusqu'au 18 novembre 2021.

Une histoire de reconstruction

L'esprit résilient de Mazda est enraciné dans l'héritage d'Hiroshima, son lieu de fondation, au Japon. Après le bombardement de 1945, Toyo Kogyo, comme s'appelait alors Mazda, a immédiatement commencé à distribuer des fournitures médicales, à mettre en place des centres de consultation dans toute la ville pour aider les familles à se réunir, et est même allé jusqu'à héberger le gouvernement local et les radiodiffuseurs nationaux dans ses usines de fabrication. Le courage et la détermination dont ont fait preuve les habitants d'Hiroshima pour reconstruire leur ville continuent d'être une source d'inspiration pour Mazda ici au Canada.

« Mazda croit fermement que les entreprises ont la responsabilité de redonner aux communautés où elles exercent leurs activités, une philosophie intimement liée à l'histoire de notre marque depuis un siècle. Non seulement nous considérons cette initiative comme une responsabilité, mais c'est un privilège de soutenir les petites entreprises qui constituent les piliers de nos communautés. Nous apprécions vivement les efforts des entreprises pour surmonter leurs difficultés ces derniers temps, et nous nous engageons à les aider à se reconstruire dans toute la mesure du possible », a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada.

Pourquoi soutenir les entreprises locales - Faits saillants du rapport 2021 sur les tendances des petites entreprises de la Banque Scotia

Les PME représentent 90 % des emplois dans le secteur privé et comptent pour plus de 99 % des établissements commerciaux canadiens.

Depuis avril 2020, 75 % des gains nets d'emplois ont été enregistrés dans des entreprises de moins de 100 employés.

1 PME sur 4 est dirigée par des nouveaux arrivants au Canada

12 % des entreprises de 20 à 99 salariés prévoient d'investir dans les énergies renouvelables ou de mettre en œuvre des mesures d'efficacité énergétique

Pour en savoir plus sur la campagne « Entrepreneurs légendaires » et connaître des moyens de soutenir votre petite entreprise préférée, visitez http://mazda.ca/fr/entrepreneurslegendairesmazda/

* Le montant exact en dollars dépend de la participation des concessionnaires Mazda Canada; la contribution totale s'élèvera à 1 million de dollars.



_________________________

1 https://financialpost.com/executive/executive-summary/posthaste-canadian-small-businesses-are-drowning-in-debt

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Coordonnées: Sandra Lemaitre, Directrice, Relations publiques et Affaires d'entreprise, 647-224-6790, [email protected]

Liens connexes

http://www.mazda.ca