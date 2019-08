Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de juillet 2019

RICHMOND HILL, ON, le 1er août 2019 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a déclaré aujourd'hui ses ventes du mois de juillet, totalisant 6 631 unités, ce qui représente une baisse de 5,0 % par rapport à juillet 2018. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 39 166 unités, ce qui représente une baisse de 14,2 % par rapport à la même période en 2018.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE JUILLET :

Le modèle CX-5 a connu le meilleur mois de son histoire au chapitre des ventes, alors que celles-ci ont crû de 18,5 % par rapport à juillet 2018.

Le CX-9 a lui aussi connu le meilleur mois de son histoire au chapitre des ventes, alors que celles-ci ont crû de 10,0 % par rapport au même mois l'an dernier.

Le MX-5 a connu un bond de 118,3 % par rapport à juillet 2018. Il s'agit des meilleures ventes pour le mois de juillet depuis 2012.

Même pendant les mois d'été, la nouvelle option de traction intégrale i-ACTIV de la Mazda3 2019 nouvelle génération continue d'être un choix de prédilection chez les nouveaux propriétaires, qui sont 29,9 % à la demander.

La traction intégrale i-ACTIV continue d'être très recherchée chez les acheteurs de la gamme Mazda CX, 85,9 % des clients choisissant l'option en juillet.



Juillet Juillet Glissement

annuel Cumul

annuel Cumul

annuel Glissement

annuel

2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Mazda3 2 048 2 801 -26,9 % 13 594 16 195 -16,1 % Mazda5 0 1 -100,0 % 0 630 -100,0 % Mazda6 114 181 -37,0 % 883 1 612 -45,2 % MX-5 155 71 118,3 % 587 596 -1,5 % Voitures de tourisme 2 317 3 054 -24,1 % 15 064 19 033 -20,9 % CX-3 1 088 1 173 -7,2 % 5 940 7 976 -25,5 % CX-5 2 752 2 323 18,5 % 15 660 16 109 -2,8 % CX-9 474 431 10,0 % 2 502 2 512 -0,4 % Camions légers 4 314 3 927 9,9 % 24 102 26 597 -9,4 % MAZDA - TOTAL 6 631 6 981 -5,0 % 39 166 45 630 -14,2 %

Mazda Canada Inc.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

