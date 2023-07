Le Mazda CX-50 allie la dynamique de conduite sur route de la marque à une capacité hors route

RICHMOND HILL, ON, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) annonce aujourd'hui les prix du Mazda CX-50 2024. Ce véhicule utilitaire sport polyvalent, robuste et performant est conçu pour les modes de vie actifs des Nord-Américains et permet aux conducteurs d'explorer les grands espaces et de s'aventurer avec confiance et facilité. Il combine une dynamique de conduite routière supérieure et une conception sophistiquée, signature de tout véhicule Mazda. Le CX-50 sera offert chez les détaillants Mazda partout au pays avec un PDSF de départ de 39 300 $, et un modèle à turbocompresseur est disponible à 46 750 $.

Mazda Announces Pricing and Packaging for 2024 CX-50 (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Le CX-50 est disponible en quatre modèles avec deux choix de groupes motopropulseurs efficaces - un moteur quatre cylindres de 2,5 litres à aspiration naturelle SKYACTIV-G avec désactivation de cylindres produisant 187 ch et 186 lb-pi de couple, ou un moteur turbo à quatre cylindres SKYACTIF-G de 2,5 litres avec la technologie i-stop de Mazda, produisant 256 ch et 320 lb-pi de couple avec de l'essence de première qualité (indice d'octane 93), ou 227 ch et 310 lb-pi de couple avec essence ordinaire (indice d'octane 87). Les deux moteurs sont couplés à une boîte de vitesses automatique à six rapports Skyactiv-Drive. Le CX-50 est offert de série avec la technologie de traction intégrale i-ACTIV et le système Mazda Intelligent Drive Select, ou Mi-Drive. Les modes de conduite Normal, y compris les modes Sport et Off-Road, peuvent être sélectionnés avec la commande Mi-Drive et aideront le VUS multisegment à fonctionner naturellement et en toute confiance dans une grande variété de conditions de conduite, comme un terrain hors route ou dans des conditions enneigées, alors que le nouveau mode Tow disponible aide à remorquer jusqu'à 1 588 kg (3 500 lb) sur certains modèles.

1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de manutention de 1 950 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels.

Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

CX-50 GS-L

Le CX-50 GS-L d'entrée de gamme offre de série aux clients un impressionnant éventail de caractéristiques technologiques, de sécurité et de commodité de qualité supérieure, comme un contrôle climatique automatique à deux zones avec conduits de chauffage arrière, un éclairage intérieur à DEL, un écran de 10,25 pouces sur la console centrale, le système audio à huit haut-parleurs Harmonic Acoustics de Mazda, un écran central tactile pour l'intégration sans fil d'Apple CarPlayTM et Android AutoTM le système d'infodivertissement Mazda ConnectTM, quatre ports d'alimentation USB (deux avant, deux arrière), un écran ACL TFT de 7 po, un hayon arrière électrique et les services connectés Mazda, 1, parmi de nombreuses autres caractéristiques de série. Le CX-50 est également doté de série d'un toit ouvrant panoramique électrique coulissant doté d'une fonction d'ouverture et de fermeture à commande monotouche, ce qui aide les occupants à se sentir plus près de la nature, que ce soit sous les arbres ou pour sentir une légère brise circuler dans l'habitacle.

_____________________________ 1 Les services connectés Mazda sont fournis pendant une période d'essai de deux ans. Des frais d'abonnement annuels s'appliquent par la suite. Un téléphone compatible avec les services de téléphonie cellulaire ou Wi-Fi est nécessaire pour accéder aux fonctions des services connectés Mazda.

Le confort du conducteur et de tous les passagers à bord est rehaussé par un rembourrage garni de similicuir, des sièges avant chauffants, un siège conducteur à réglage électrique en 10 directions avec support lombaire, un volant chauffant et des sièges arrière rabattables à plat.

Pour ce qui est de l'extérieur du CX-50, les caractéristiques de série comprennent des roues uniques en alliage métallique noir de 17 po, des phares à DEL, des becquets arrière fixés au toit, des rétroviseurs électriques de la couleur de la coque avec clignotants à DEL et des sorties d'échappement doubles. Tous les modèles CX-50 GS-L sont fournis exclusivement avec un moteur SKYACTIV-G de 2,5 L à aspiration naturelle à quatre cylindres avec désactivation des cylindres, une boîte automatique SKYACTIVE-DRIVE à six rapports et un système de traction intégrale i-ACTIV de série avec Mi-Drive avec une capacité de remorquage de 907 kg (2 000 lb).

Comme pour tout véhicule Mazda, la sécurité est une priorité, que ce soit sur la route ou dans la nature, et le CX-50 s'y conforme parfaitement. Les caractéristiques de sécurité actives et passives i-ACTIVSENSE sont de série sur tous les modèles CX-50. Elles comprennent la surveillance avancée des angles morts, l'alerte de trafic transversal à l'arrière, le système intelligent avancé d'aide au freinage en ville avant, le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec la fonction arrêt/départ, la détection des piétons (détection avant), le système d'aide au maintien de voie, la commande de feux de route, et plus encore.

CX-50 GT

Le CX-50 GT se distingue visuellement par ses roues en alliage d'aluminium de 20 pouces au fini poli usiné et aux pochettes peintes foncées, ainsi que des rétroviseurs rabattables électriques à commande automatique. L'option du CX-50 rehausse les commodités intérieures en offrant un système audio haut de gamme BoseMD à 12 haut-parleurs avec technologies CenterpointMD et AudioPilotMD, une radio par satellite SiriusXM avec abonnement d'essai de trois mois2, des services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD avec un abonnement de cinq ans, un rétroviseur latéral sans cadre à atténuation automatique avec système de commande sans fil HomeLinkMD, le système de navigation Mazda et un système de charge de téléphone sans fil (Qi). Les occupants bénéficient d'un siège de passager avant réglable à six positions, d'une surface de siège en cuir noir ou de couleur terracotta unique inspirée de la nature, d'une mémoire de siège de conducteur à deux positions associée à des miroirs extérieurs, de sièges avant ventilés, de garnitures de première qualité avec surpiqûres de ton chameau et intérieur noir, et des surpiqûres de ton orange avec intérieur terracotta.

Parmi les autres améliorations apportées à la technologie de sécurité, mentionnons un écran de conduite active projeté sur le pare-brise, un écran de visualisation à 360°, un système d'urgence de suivi de voie avec système de surveillance des angles morts, l'aide à la conduite dans les embouteillages, des capteurs de stationnement avant et arrière, le système intelligent d'aide au freinage en ville (SCBS), un système intelligent d'aide au freinage transversal et un système d'éclairage avant adaptatif.

CX-50 GT Turbo

Le CX-50 GT Turbo offre un niveau de performance entièrement nouveau tout en restant fidèle à l'esprit d'aventure du CX-50. Les modèles CX-50 GT Turbo sont dotés du moteur à quatre cylindres turbocompressé SKYACTIV-G de 2,5 L de Mazda, de la technologie d'arrêt au ralenti i-stop de Mazda, jumelée à une boîte automatique à six rapports à passage rapide. Comme tous les CX-50, les modèles turbo comprennent également de série le système de traction intégrale i-ACTIV avec Mi-Drive et modes Sport et Off-Road, ainsi que le nouveau mode de remorquage. La capacité de remorquage augmente à 1 588 kg (3 500 lb) avec le turbomoteur, comparativement à 907 kg (2 000 lb) sur les modèles à aspiration naturelle.

En plus de l'accélération de la puissance du moteur, le CX-50 2.5 Turbo est équipé de série de manettes au volant pour améliorer les performances du Mazda depuis le siège du conducteur. Les éléments de conception extérieure exclusifs comprennent l'insigne Turbo unique, de plus grandes sorties d'échappement et des garnitures argentées sur les pare-chocs avant et arrière.

CX-50 Édition Meridian

Mazda croit que nous sommes plus humains dans la nature. L'Édition Meridian incarne la nature extérieure et aventureuse du CX-50 2.5 Turbo en offrant des roues en alliage exclusives de 18 pouces avec des pneus tout-terrain, des panneaux de passage de roue, un décalque de capot distinct et des accessoires pour le plein air qui permettent aux consommateurs de conduire le CX-50 en toute confiance et sans souci là où il est le mieux, dans la nature.

CX-50 Édition Meridian - groupe d'équipement Apex

Les clients de l'Édition Meridian à la recherche de l'équipement d'aventure par excellence peuvent opter pour la mise à niveau du groupe d'équipement Apex. Le groupe d'équipement comprend des barres transversales noires montées sur le toit, une plateforme de toit et des pare-boue avant et arrière. La plateforme de toit permet aux clients de bien fixer encore plus d'équipement pour le plein air ou d'ajouter la tente de toit offerte parmi les accessoires de Mazda.

PDSF2 DU MAZDA CX-50 2023 :

Modèle PDSF CX-50 GS-L 39 300 $ CX-50 GT 44 250 $ CX-50 GT Turbo 46 750 $ CX-50 Édition Meridian 49 250 $ CX-50 Édition Meridian (groupe d'équipement Apex) 50 650 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Vent glace nacre 300 $ Gris polymétal métallisé 300 $ Sable de zircon métallisé 300 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Rouge cristal vibrant métallisé 500 $ Intérieur en similicuir Ocre cendré 250 $ Intérieur en cuir terracotta 250 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

_______________________________ 2 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de manutention de 2 095 $, ni les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

