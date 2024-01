HIROSHIMA, Japon, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Mazda Motor Corporation (« Mazda ») a annoncé aujourd'hui qu'une entente a été conclue avec Tesla, Inc. (« Tesla ») en vue d'adopter la Norme de recharge nord-américaine (North American Charging Standard, « NACS ») pour les ports de recharge de ses véhicules électriques à batterie (« VEB »), qui seront lancés en Amérique du Nord à partir de 2025.

Mazda adoptera la NACS pour offrir aux clients une plus vaste gamme d'options de recharge. Cet ajout offrira aux clients des VEB Mazda une plus grande commodité de recharge grâce à l'accès à plus de 15 000 superchargeurs Tesla en Amérique du Nord.

Mazda poursuivra son initiative du « plaisir de conduire » comme sa valeur fondamentale « axée sur le facteur humain » et visera à procurer la « joie de vivre » en créant des expériences émouvantes dans la vie quotidienne des clients.

