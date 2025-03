Stratégie de gestion allégée des actifs : Mazda améliorera sa capacité concurrentielle en optimisant les investissements dans les batteries et dans d'autres domaines, réduisant l'investissement prévu de 2 billions de yens à environ 1,5 billion de yens grâce à la collaboration et aux partenariats. En utilisant les actifs actuels et en formant de solides partenariats, Mazda vise à maintenir la qualité et à maximiser son expertise tout en réduisant les coûts dans des domaines comme l'architecture électrique ou électronique, le système hybride, la gestion des batteries et la gestion thermique. Cette méthode a déjà fait ses preuves grâce au partenariat avec Changan Automobile, ainsi qu'avec d'autres partenaires technologiques comme Toyota, Denso et BluE Nexus.

Stratégie Multi-Solution de Mazda : Mazda continuera d'offrir aux clients les sources adéquates de groupe motopropulseur, assurant ainsi une expérience de conduite exceptionnelle au cours des prochaines années. Cette stratégie garantit que les véhicules de Mazda sont équipés des groupes motopropulseurs les plus appropriés, qu'il s'agisse de moteurs à combustion interne, de véhicules hybrides ou de véhicules électriques à batterie, adaptés aux différents environnements de conduite et aux besoins des clients.

Innovation Monozukuri 2.0 de Mazda : Stimulée par la progression rapide des technologies de l'intelligence et des produits de plus en plus complexes, Mazda fera évoluer son développement basé sur les modèles pour améliorer la flexibilité, l'efficacité et la vitesse. En combinant les moteurs à combustion interne et les technologies d'électrification, y compris les véhicules électriques à batterie, Mazda vise à réaliser d'importants gains d'efficacité opérationnelle d'ici 2030. Cette approche élargit l'utilisation du développement fondé sur des modèles dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, assurant ainsi un développement et une production plus efficaces.

Commentant l'orientation stratégique globale de Mazda, le président Masahiro Moro a déclaré :

« Alors que l'industrie automobile traverse une période de changement sismique unique en un siècle, Mazda continue d'évoluer en améliorant le plaisir de conduire pour la prochaine génération de véhicules. Chez Mazda, nous sommes déterminés à trouver le bon équilibre entre la gestion efficace des affaires et le développement de technologies durables afin d'offrir une valeur unique, peu importe l'échelle de l'entreprise. »

Ces stratégies sont appuyées par trois innovations clés :

SKYACTIV-Z : Le nouveau moteur SKYACTIV-Z sera au cœur de la gamme de produits de Mazda à l'ère de l'électrification, en réponse à certaines réglementations en matière d'émissions comme « Euro 7 » en Europe et « LEV4 » et « Tier 4 » en Amérique du Nord, tout en réalisant une importante économie de carburant et en stimulant le rendement. Combiné au système hybride interne de Mazda, il fera ses débuts dans la prochaine génération du Mazda CX-5 en 2027. La technologie SKYACTIV-Z réduira également le nombre de groupes motopropulseurs et de logiciels de contrôle, améliorant ainsi le développement et l'efficacité de la production.

Véhicules électriques à batterie : La plateforme interne développée par Mazda pour les VE à batterie sera très flexible - tant sur le plan du matériel que des logiciels - favorisant divers types de batteries et modèles de véhicules. Le véhicule électrique à batterie de l'entreprise, prévu pour 2027, sera lancé au cours de la deuxième phase (2025-2027) de la feuille de route de commercialisation de Mazda vers 2030. Ce nouveau modèle sera fabriqué au Japon pour une introduction mondiale, au moyen de cellules de batterie développées en collaboration avec Panasonic Energy Corporation. Cette plateforme est conçue en fonction des technologies futures, ce qui permet à Mazda de demeurer à l'avant-garde de l'innovation en matière de VE.

Technologie de production évoluée : La chaîne de production à débit mixte actuelle de Mazda, améliorée par l'innovation Monozukuri 2.0 de Mazda, sera également utilisée pour les véhicules électriques à batterie, ce qui réduira l'investissement initial en capital de 85 % et le temps de préparation de 80 % par rapport à la construction de nouvelles usines. L'introduction d'installations de production utilisant des véhicules à guidage automatique (VGA) améliorera la flexibilité en réponse aux changements de type et de volume de production de véhicules. De plus, l'approche novatrice de Mazda en matière d'approvisionnement en logiciels et la technologie Factory OTA (« Over The Air ») réduiront considérablement les stocks dans la chaîne d'approvisionnement.

Ces innovations garantissent l'engagement continu de Mazda à fournir aux clients des voitures agréables à conduire à l'avenir.

SOURCE Mazda Canada Inc.

