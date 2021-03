THETFORD MINES, QC, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Mazarin inc. (TSXV: MAZ.H) et sa filiale Société Asbestos limitée (TSXV: AB.H) annoncent que Société Asbestos a fait l'acquisition des terrains, haldes de minerai de serpentine et bâtiments de l'ex-mine Carey située dans les MRC des Appalaches et Robert-Cliche et a une entente de principe pour l'acquisition des terrains et dépôts de minerai de serpentine adjacents qui font partie du même ensemble. Le coût d'acquisition total de ces propriétés, incluant les coûts accessoires et les frais de démarrage, est de l'ordre de 900 000 $. L'objectif visé est, d'une part, d'appuyer et d'accélérer le développement d'une société privée de Thetford Mines dont la mission est de fabriquer et de commercialiser des produits grâce à un procédé innovant et dont Société Asbestos sera actionnaire. D'autre part, l'acquisition de la propriété adjacente vise à faciliter le développement de projets qui s'alimenteraient à même les haldes de serpentine.

« Déjà propriétaire de plusieurs haldes de minerai de serpentine dans la région de Thetford Mines, Société Asbestos se définit comme un promoteur d'alliances stratégiques reposant sur la valorisation des métaux et minéraux contenus dans les haldes de serpentine tout en favorisant l'économie circulaire et le désamiantage de ces résidus », a commenté le président des deux sociétés, monsieur Guy Bérard.

Mazarin inc. et Société Asbestos limitée sont deux sociétés du secteur des ressources naturelles qui se consacrent au développement de minéraux industriels entrant dans la fabrication de produits à valeur ajoutée qui répondent aux critères de clients du monde entier sur le plan de la performance et des enjeux économiques et écologiques. Les actions de Mazarin inc. se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole MAZ.H. Les actions de Société Asbestos limitée se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole AB.H.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Ce communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur des événements et conditions futures qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs en dehors du contrôle de la société. Ces facteurs sont notamment la conjoncture du marché et de l'industrie, les risques associés à la mise en service, à l'exploitation continue et à la commercialisation de nouvelles technologies et les autres risques divulgués dans les documents que la société a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les opinions de la société et sa direction à la date du présent communiqué. Bien qu'elles soient jugées raisonnables au moment où elles ont été établies, les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés pourraient être imprécises et, par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements: Guy Bérard, Président, Tél. bureau : 418 338-5195, Courriel : [email protected]