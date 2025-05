THETFORD MINES, QC, le 16 mai 2025 /CNW/ - Mazarin inc. (« Mazarin » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Société Asbestos limitée (« SAL ») (TSXV: MAZ.H) a obtenu une ordonnance initiale amendée et reformulée (l'« Ordonnance ») de la Cour supérieure du Québec (Chambre commerciale) (la « Cour ») dans le cadre des procédures de SAL en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »).

Cette Ordonnance prévoit notamment ce qui suit :

Une prolongation de la suspension des procédures contre SAL jusqu'au 5 septembre 2025, ce qui donne à SAL un délai supplémentaire pour restructurer ses affaires.





L'approbation d'un financement provisoire de 20 M$ US qui, s'il est mis en place, aidera SAL dans le cadre de ses efforts de restructuration en cours.

Raymond Chabot inc. continue d'agir à titre de contrôleur de SAL dans le cadre de ses procédures, en l'aidant dans ses efforts de restructuration et en faisant rapport à la Cour.

Une copie de l'Ordonnance ainsi que des renseignements supplémentaires sur les procédures de SAL en vertu de la LACC seront accessibles sur le site Web du contrôleur. Les lecteurs sont invités à consulter tous les documents dans leur intégralité pour obtenir de plus amples renseignements. D'autres communiqués de presse seront publiés, selon ce que la loi et la réglementation sur les valeurs mobilières applicables exigent, ou selon ce que la Société ou la Cour jugent nécessaire. Les documents relatifs au processus de restructuration, notamment l'Ordonnance et les rapports du contrôleur, seront également accessibles sur le site Web du contrôleur à l'adresse https://www.raymondchabot.com/fr/entreprises/dossiers-publics/asbestos-corporation/.

Les transactions sur les actions ordinaires de SAL ont été suspendues à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). SAL prévoit cesser d'avoir le statut d'émetteur assujetti.

À propos de Mazarin

Mazarin inc. et Société Asbestos limitée sont deux sociétés du secteur des ressources naturelles qui se consacrent au développement de minéraux industriels entrant dans la fabrication de produits à valeur ajoutée qui répondent aux critères de clients du monde entier sur le plan de la performance et des enjeux économiques et écologiques. Les actions de Mazarin inc. se négocient sur le marché NEX de la TSXV sous le symbole MAZ.H. Les actions de Société Asbestos limitée se négocient sur le marché NEX de la TSXV sous le symbole AB.H.

Pour de plus amples renseignements

Pour de plus amples renseignements sur SAL et les procédures en vertu de la LACC, veuillez communiquer avec le contrôleur :

Raymond Chabot inc.

Courriel : [email protected]

Renseignements et énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur des événements et conditions futures qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs en raison de plusieurs facteurs, dont certains qui peuvent échapper au contrôle de la Société. Ces facteurs sont notamment la conjoncture du marché et de l'industrie, les risques associés à la mise en service, à l'exploitation continue et à la commercialisation de nouvelles technologies et les autres risques divulgués dans les documents que la Société a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les opinions de la direction de la Société à la date du présent communiqué. Bien qu'elles soient jugées raisonnables au moment où elles sont établies, les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés pourraient être imprécises. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque la loi applicable l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon le sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Mazarin Inc.