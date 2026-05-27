MAZ.H

THETFORD MINES, QC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Mazarin inc. a annoncé aujourd'hui qu'au cours de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 27 mai 2026 à Thetford Mines (Québec), MM. Casey Balardo et Jean-François Boulet ont été élus au sein du conseil d'administration de la Société.

M. Casey Balardo combine une expertise technique de haut niveau et une expérience approfondie en investissement stratégique. Mécanicien industriel et de machinerie lourde certifié Sceau rouge interprovincial, il cumule plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de la fabrication industrielle et de l'agriculture. Il a occupé des fonctions clés pendant 14 ans chez Owens‑Illinois, où il a développé une solide expertise en performance des équipements et en efficacité opérationnelle. Depuis 2008, il œuvre au sein de Prairie Coast Equipment (John Deere), où il conseille certains des plus importants producteurs fruitiers du Canada en matière de protection des cultures, d'optimisation technique et de gestion des risques opérationnels. Parallèlement à son parcours professionnel, il gère un portefeuille d'investissements diversifié couvrant l'industrie lourde, l'immobilier, l'agriculture et les ressources naturelles. Il possède une expertise particulière dans les minéraux critiques et les terres rares, avec un accent sur les gisements nord‑américains, leur qualité géologique, leur répartition et leur importance stratégique pour les chaînes d'approvisionnement.

M. Jean-François Boulet détient d'un baccalauréat en gestion des ressources humaines de l'Université Laval. Il a débuté sa carrière à titre de professeur en administration au Collège de Thetford Mines de 1980 à 1982. Par la suite, il a été à l'emploi de la compagnie Inglis / Whirlpool de 1982 à 1996 où il a occupé les postes de directeur des ressources humaines, directeur de la technologie, puis directeur de production de cuisinières au gaz. De 1996 à 2000, il a occupé le poste de vice-président, ressources humaines et communications au sein du Groupe Desjardins Assurances Générales. De 2000 à 2003, il a œuvré à titre de vice-président, ressources humaines, communications et services à la clientèle dans le secteur de la haute technologie chez EXFO. De 2003 à 2021, il assume diverses responsabilités à titre de vice-président puis vice-président exécutif, expérience client & employés, responsable de l'amélioration continue et de la stratégie de marque au sein de IA Groupe financier. Il est membre du comité consultatif de Restaurant Normandin depuis 2015 et d'Arsenal Conseils depuis 2021. Engagé dans la communauté, il a été président du conseil et membre fondateur de Bénévole d'expertise. De plus, depuis un an, il accompagne des dirigeants d'entreprises manufacturières dans leurs réflexions de transformation de leur organisation. Il est également administrateur de Société Asbestos limitée.

Mazarin inc. est une société du secteur des ressources naturelles qui se consacre au développement de minéraux industriels entrant dans la fabrication de produits à valeur ajoutée qui répondent aux critères de clients du monde entier sur le plan de la performance et des enjeux économiques et écologiques. Les actions de Mazarin inc. se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole MAZ.H.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Ce communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur des événements et conditions futures qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs en dehors du contrôle de la société. Ces facteurs sont notamment la conjoncture du marché et de l'industrie, les risques associés à la mise en service, à l'exploitation continue et à la commercialisation de nouvelles technologies et les autres risques divulgués dans les documents que la société a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les opinions de la société et sa direction à la date du présent communiqué. Bien qu'elles soient jugées raisonnables au moment où elles ont été établies, les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés pourraient être imprécises et, par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Mazarin Inc.

Information : Guy Bérard, Président, Tél. bureau : 418 338-5195, Courriel [email protected]