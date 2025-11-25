THETFORD MINES, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Mazarin inc. (« Mazarin » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Société Asbestos limitée (« SAL ») (TSXV: AB.H) poursuit ses efforts de restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») à la suite de l'émission d'une ordonnance initiale le 6 mai 2025 et d'une ordonnance initiale amendée et reformulée (l'« Ordonnance initiale amendée et reformulée ») de la Cour supérieure du Québec (Chambre commerciale) (la « Cour ») le 15 mai 2025.

Depuis le mois d'août, SAL a franchi des étapes importantes dans le cadre de ses efforts de restructuration, notamment :

Deuxième ordonnance initiale amendée et reformulée : Le 4 septembre 2025, la Cour supérieure a rendu une deuxième ordonnance amendée et reformulée prolongeant la suspension des procédures jusqu'au 15 décembre 2025. Cette prolongation offre à SAL un délai supplémentaire pour faire progresser ses efforts de restructuration, en collaboration avec Raymond Chabot Inc., le contrôleur nommé par la Cour et sous la supervision de celle-ci.

SAL poursuit ses travaux en vue de la mise en place d'un processus global de traitement des réclamations et prévoit demander l'émission d'une ordonnance fixant une date limit pour le dépôt des réclamations dans un avenir rapproché. SAL continue de collaborer étroitement avec le contrôleur afin de garantir la transparence et l'équité de son processus de restructuration. Mazarin continue de suivre de près les procédures de restructuration de SAL.

Comme il est indiqué dans les états financiers intermédiaires non audités de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, lesquels sont préparés sur une base consolidée avec SAL, la Société et SAL ont comptabilisé une perte principalement attribuable aux frais liés aux procédures de restructuration de SAL. SAL a financé ces coûts au moyen du financement temporaire obtenu de certains des assureurs de SAL et approuvé par le tribunal dans le cadre des procédures en vertu de la LACC. Ces dépenses, bien qu'importantes, sont considérées comme essentielles pour faire progresser le processus de restructuration et préserver la valeur à long terme pour les parties prenantes. Le remboursement du financement temporaire est garanti par une charge super-prioritaire sur les actifs de SAL. Cette charge prend rang après celle de Mazarin, qui détient une sûreté universelle sur les actifs de SAL.

Les lecteurs sont invités à consulter tous les documents dans leur intégralité pour obtenir de plus amples renseignements. D'autres communiqués de presse seront publiés, selon ce que la loi et la réglementation sur les valeurs mobilières applicables exigent, ou selon ce que la Société ou la Cour jugent nécessaire. Les documents relatifs au processus de restructuration, notamment l'Ordonnance initiale amendée et reformulée et les rapports du contrôleur, seront également accessibles sur le site Web du contrôleur à l'adresse https://www.raymondchabot.com/fr/entreprises/dossiers-publics/asbestos-corporation/.

La négociation des actions ordinaires de SAL demeure suspendue à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).

Renseignements et énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur des événements et conditions futurs, sous réserve de divers risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs en raison de plusieurs facteurs, dont certains qui peuvent échapper au contrôle de la Société. Ces facteurs sont notamment la conjoncture du marché et de l'industrie, les risques associés à la mise en service, à l'exploitation continue, à la commercialisation de nouvelles technologies, à l'état d'avancement et au succès des efforts de restructuration et de financement de SAL et les autres risques divulgués dans les documents que la Société a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les opinions de la direction de la Société à la date du présent communiqué. Bien qu'elles soient jugées raisonnables au moment où elles sont établies, les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés pourraient être imprécises. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque la loi applicable l'exige.

Pour de plus amples renseignements sur SAL et les procédures en vertu de la LACC, veuillez communiquer avec le contrôleur : Raymond Chabot inc., Courriel : [email protected]