THETFORD MINES, QC, le 29 août 2025 /CNW/ - Mazarin inc. (« Mazarin » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Société Asbestos limitée (« SAL ») (TSXV : AB.H) poursuit ses efforts de restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») à la suite de l'émission d'une ordonnance initiale le 6 mai 2025 et d'une ordonnance initiale amendée et reformulée (l'« Ordonnance initiale amendée et reformulée ») de la Cour supérieure du Québec (Chambre commerciale) (la « Cour ») le 15 mai 2025.

L'Ordonnance initiale amendée et reformulée prévoyait ce qui suit :

la suspension des procédures contre SAL jusqu'au 5 septembre 2025, ce qui lui donne un délai supplémentaire pour mettre en œuvre sa restructuration;





l'approbation d'un financement temporaire de 20 M$ US, dont environ 9,5 M$ US (12,9 M$ CA) avaient été utilisés au 30 juin 2025, principalement pour couvrir les honoraires professionnels et les frais de consultation liés à la restructuration de SAL;





la nomination de Raymond Chabot inc. à titre de contrôleur nommé par le tribunal.

Depuis l'émission de l'Ordonnance initiale amendée et reformulée, SAL progressé dans sa restructuration, notamment comme suit :

Nomination d'un chef de la restructuration : M. Leslie Lederer a été nommé le 18 juin 2025 pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre du traitement des réclamations et de la stratégie de restructuration.





: M. Leslie Lederer a été nommé le 18 juin 2025 pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre du traitement des réclamations et de la stratégie de restructuration. Résolution de contestations procédurales : SAL et ses assureurs, avec l'appui du Contrôleur, a eu gain de cause à l'égard d'une contestation déposée par un groupe de plaideurs américains contre certaines dispositions de l'Ordonnance initiale amendée et reformulée. Une demande de permission d'appeler le rejet de la contestation doit être entendue le 25 septembre 2025.





: SAL et ses assureurs, avec l'appui du Contrôleur, a eu gain de cause à l'égard d'une contestation déposée par un groupe de plaideurs américains contre certaines dispositions de l'Ordonnance initiale amendée et reformulée. Une demande de permission d'appeler le rejet de la contestation doit être entendue le 25 septembre 2025. Évolution des procédures de reconnaissance aux États-Unis : Le 6 mai 2025, à la demande du Contrôleur, agissant à titre de représentant étranger d'ACL, le tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud de New York a émis une ordonnance de suspension temporaire des recours contre ACL et ses assureurs. L'audience visant à faire reconnaître les procédures sous la LACC aux États-Unis en vertu du chapitre 15 du U.S. Bankruptcy Code , qui porte sur les éléments transfrontaliers des restructurations, est prévue pour le 16 septembre 2025. L'audience devrait se dérouler comme prévu, malgré la demande de permission d'appeler en instance.





: Le 6 mai 2025, à la demande du Contrôleur, agissant à titre de représentant étranger d'ACL, le tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud de a émis une ordonnance de suspension temporaire des recours contre ACL et ses assureurs. L'audience visant à faire reconnaître les procédures sous la LACC aux États-Unis en vertu du chapitre 15 du , qui porte sur les éléments transfrontaliers des restructurations, est prévue pour le 16 septembre 2025. L'audience devrait se dérouler comme prévu, malgré la demande de permission d'appeler en instance. Élaboration d'un processus exhaustif de traitement des réclamations : Les parties travaillent activement à l'élaboration d'un processus exhaustif et efficace de traitement des réclamations. SAL et ses assureurs prévoient demander l'approbation d'une ordonnance fixant une date limite pour le dépôt des réclamations en temps opportun après l'émission de l'ordonnance de reconnaissance dans le cadre de la procédure en vertu du chapitre 15 du U.S. Bankruptcy Code.

Mazarin continue de suivre de près les procédures de restructuration de SAL.

Comme il est indiqué dans les états financiers intermédiaires non audités de la Société pour le trimestre clos le 30 juin 2025, lesquels sont préparés sur une base consolidée avec SAL, la Société et SAL ont comptabilisé une perte principalement attribuable aux frais liés aux procédures de restructuration de SAL. Ces frais de restructuration, totalisant environ 5,5 millions $ CA, se composaient principalement d'honoraires professionnels et de frais de consultation nécessaires pour soutenir les procédures en vertu de la LACC. SAL a financé ces coûts au moyen du financement temporaire obtenu de certains des assureurs de SAL et approuvé par le tribunal dans le cadre des procédures en vertu de la LACC. Ces dépenses, bien qu'importantes, sont considérées comme essentielles pour faire progresser le processus de restructuration et préserver la valeur à long terme pour les parties prenantes. Le remboursement du financement temporaire est garanti par une charge super-prioritaire sur les actifs de SAL. Cette charge prend rang après celle de Mazarin, qui détient une sûreté universelle sur les actifs de SAL.

Les lecteurs sont invités à consulter tous les documents dans leur intégralité pour obtenir de plus amples renseignements. D'autres communiqués de presse seront publiés, selon ce que la loi et la réglementation sur les valeurs mobilières applicables exigent, ou selon ce que la Société ou la Cour jugent nécessaire. Les documents relatifs au processus de restructuration, notamment l'Ordonnance initiale amendée et reformulée et les rapports du contrôleur, seront également accessibles sur le site Web du contrôleur à l'adresse https://www.raymondchabot.com/fr/entreprises/dossiers-publics/asbestos-corporation/.

La négociation des actions ordinaires de SAL demeure suspendue à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).

Pour de plus amples renseignements sur SAL et les procédures en vertu de la LACC, veuillez communiquer avec le contrôleur : Raymond Chabot inc., Courriel : [email protected]