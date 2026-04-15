Maxime Proulx condamné à 2 ans d'emprisonnement dans la collectivité pour avoir produit plus de 230 fausses preuves vaccinales

MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Un ex-employé d'une pharmacie de Brossard, Maxime Proulx, a été condamné hier à deux ans moins un jour d'emprisonnement dans la collectivité pour production de faux, emploi de documents contrefaits et utilisation non autorisée d'un ordinateur, au palais de justice de Longueuil.

Il devra également réaliser 240 heures de travaux communautaires dans le cadre d'une ordonnance de probation. Enfin, 90 000 $ ont été saisis à titre de produits de la criminalité.

L'enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) a permis de démontrer qu'alors qu'il était à l'emploi d'une pharmacie de Brossard, M. Proulx a produit 236 faux passeports vaccinaux entre juillet 2021 et janvier 2022. L'ex-chef assistant technique de la pharmacie a reconnu avoir inscrit les fausses données vaccinales en échange de sommes d'argent, recevant ainsi un montant d'au moins 90 000 $, lequel constitue un produit de la criminalité.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Banque de photos (Crédit : Commissaire à la lutte contre la corruption)

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345