Fraude au CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal : un quatrième accusé reconnu coupable

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - Accusé de fraude en février 2021 envers le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal suivant une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC), Michel Nicol Lavoie a été déclaré coupable, mardi, au palais de justice de Montréal.

L'enquête a démontré que les comptes bancaires de Michel Nicol Lavoie ont servi, ou devaient servir, à recueillir l'argent fraudé au CIUSSS pour un montant supérieur à 300 000 $. Il a également effectué des retraits pour son propre bénéfice et celui de tiers. Les faits sont survenus entre le 15 juin et le 4 juillet 2017 et entre le 1er et le 19 avril 2018.

Les représentations sur la sentence à imposer au contrevenant auront lieu le 20 avril prochain.

L'enquête avait été réalisée en collaboration avec l'équipe de Revenu Québec au sein de l'Unité permanente anticorruption (UPAC). Le 16 décembre dernier, Michel Nicol Lavoie a été reconnu coupable d'infraction à la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur la taxe de vente du Québec ainsi qu'à la Loi sur les impôts, et condamné à payer des amendes totalisant plus de 39 000 $.

Le projet d'enquête avait mené à la condamnation de trois autres accusés pour fraude en 2023.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant des actes répréhensibles de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1 844 541-UPAC.

Banque de photos (Crédit : Commissaire à la lutte contre la corruption)

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption - Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345