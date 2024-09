MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - MaxiMD et No FrillsMD les épiceries à escompte les plus populaires au pays, sont ravies d'annoncer un nouveau partenariat avec Cricket Canada en tant que partenaires d'épicerie officiels.

« En tant que sport à la croissance la plus rapide au pays, le cricket a conquis plus d'un cœur et rassemble les communautés grâce à la force du travail d'équipe, de la passion et de l'amour partagé pour le jeu », a affirmé Melanie Singh, présidente de la Division Escompte, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous avons hâte de travailler étroitement avec Cricket Canada pour rapprocher les clients et les amateurs du sport qu'ils aiment et pour nous assurer que nos contributions ont une incidence importante et durable. »

Ce partenariat établit No FrillsMD comme commanditaire clé de certains matchs internationaux organisés par Cricket Canada à travers le pays. L'événement inaugural dans le cadre de ce nouveau partenariat sera la Coupe T20 No FrillsMD, une compétition internationale de cricket T20 où s'affronteront trois pays, soit le Canada, le Népal et l'Oman. Prévue plus tard ce mois-ci au Maple Leaf Cricket Ground de King City, en Ontario, la compétition promet d'offrir un affrontement de cricket palpitant aux amateurs de partout au pays et de rehausser davantage le profil du sport en Amérique du Nord.

Grâce à ce partenariat, No FrillsMD et MaxiMD appuieront la croissance du cricket au pays et investiront en elle. Cela comprend une variété d'activations expérientielles en magasin et lors des événements de Cricket Canada, ainsi que des matchs de l'équipe nationale.

Amjad Bajwa, président de l'association Cricket Canada, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat : « Cricket Canada est ravie de s'associer à des marques d'épicerie canadiennes emblématiques qui sont ancrées dans la vie quotidienne de tant de Canadiens. No FrillsMD et MaxiMD partagent notre engagement envers la communauté et l'accessibilité. Ce nouveau partenariat emballant représente une étape importante de notre mission qui consiste non seulement à améliorer nos équipes et programmes nationaux, mais aussi à faire croître le sport et à permettre de rendre le cricket plus accessible aux Canadiens de tous les horizons. »

Boundaries North, le partenaire de croissance commerciale de Cricket Canada, a joué un rôle crucial dans l'établissement de ce partenariat important en collaboration avec Rock Paper Scissors Media et a souligné l'importance stratégique du partenariat.

« Nous nous engageons à étendre la portée du cricket au pays, et notre partenariat avec No FrillsMD et MaxiMD témoigne de cette mission », a déclaré Rahul Srinivasan, chef de la direction, Boundaries North. « Ce mois-ci, la Coupe T20 No FrillsMD à King City n'est que le début de ce que nous envisageons comme une série d'occasions excitantes de mettre en valeur le talent et la passion du cricket partout au pays. En travaillant avec No FrillsMD et MaxiMD, nous créons plus de plateformes pour les compétitions entre les athlètes, en plus de rapprocher les communautés grâce à l'amour du jeu. »

« RPS Media est heureux de participer à la création de ce partenariat stratégique entre deux grandes organisations pour le formidable sport du cricket au Canada. C'est une union totalement naturelle », a ajouté Saurabh Wig, chef de la direction de Rock Paper Scissors Media.

Pour en savoir plus sur la Coupe T20 No FrillsMD et pour rester à l'affût de la disponibilité des billets et des horaires de match, visitez les canaux numériques officiels de Cricket Canada.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du PrésidentMD, sans nomMD, LoblawsMD, Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, T&TMD, Joe FreshMD, PC ExpressMC et PC FinanceMD. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC OptimumMD, compte plus de 16 millions de membres actifs et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

À propos de Cricket Canada

Cricket Canada est l'organisme de réglementation officiel du sport du cricket au Canada, supervisant et promouvant le développement du jeu à tous les niveaux. En mettant l'accent sur l'inclusion et l'excellence, Cricket Canada se consacre à favoriser une communauté de jeu dynamique et à connaître le succès sur la scène internationale. Cricket Canada est reconnu par le Conseil international de cricket, le Gouvernement du Canada et le Comité olympique canadien.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée - relations publiques

Demandes des médias : Loblaw - [email protected]; Cricket Canada - [email protected]