PETITE-VALLÉE, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Gaspésie et Le Devoir, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie à l'écrivain Sylvain Rivière. Ce prix, assorti d'un montant de 15 000 $, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale du CALQ, à l'occasion du lancement officiel de la saison touristique, gourmande et culturelle qui se tenait au Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée.

L'écrivain Sylvain Rivière reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie. Crédit : Réal Bergeron

« Auteur marquant et fin observateur de la vie gaspésienne depuis 45 ans, Sylvain Rivière est également un acteur social engagé, un créateur de ponts entre les générations, un passeur de savoir et un fier ambassadeur de la culture québécoise. Entièrement dévoué à la parole et à l'identité gaspésienne, il se distingue comme un bâtisseur passionné. »

- Extrait des commentaires du comité d'évaluation.

Biographie de Sylvain Rivière

Figure majeure de la littérature gaspésienne, Sylvain Rivière cumule plus de 45 ans de création et un corpus impressionnant de plus de 75 ouvrages publiés. Écrivain, poète, conteur et dramaturge, il a consacré sa carrière à raconter la Gaspésie, ses gens, son histoire et ses luttes, faisant rayonner ce territoire ici et à l'étranger. Traduit et publié dans plusieurs pays, récipiendaire de nombreux prix, il a également joué un rôle structurant dans le milieu culturel, notamment par la fondation du Festival international Contes en Îles et la création de compagnies théâtrales. En 2026, année marquant à la fois ses 70 ans et ses 45 ans de publication, il poursuit son travail de mémoire avec la parution de l'ouvrage Wilbert Coffin, l'histoire qui ne veut pas mourir, confirmant son engagement indéfectible envers la transmission et la mémoire collective gaspésienne.

Finalistes

France Cayouette

Autrice établie à Carleton-sur-Mer, France Cayouette déploie depuis près de vingt ans une œuvre poétique saluée pour sa finesse, sa lenteur habitée et son attention profonde au vivant. Son parcours, jalonné de nombreux recueils de poésie - en solo, en duo et en collectif - ainsi que de plusieurs publications, dont un livre d'artiste et un album jeunesse, se caractérise par une exploration constante du dialogue entre le texte, l'image et le territoire.

Ben Nesrallah

Compositeur et pianiste néoclassique établi à Douglastown, Ben Nesrallah développe une démarche artistique profondément liée au territoire gaspésien, où la musique devient un espace de lenteur, d'écoute et de transformation. Très engagé dans la vie locale, Ben Nesrallah multiplie les initiatives favorisant l'accessibilité culturelle, allant d'ateliers de découverte musicale à des performances gratuites, en passant par la mise sur pied d'un micro ouvert mensuel, contribuant activement au dynamisme artistique régional.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Gaspésie

Culture Gaspésie est un organisme régional indépendant dont la mission est de représenter les intérêts du milieu culturel et favoriser le développement des arts et de la culture de son territoire. Il regroupe et offre des services aux acteurs culturels de l'ensemble des domaines artistiques. Depuis maintenant plus de 30 ans, Culture Gaspésie s'impose comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel gaspésien.

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SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Marie-Noëlle Dion, Agente de communication, Culture Gaspésie, [email protected]; Renseignements : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]