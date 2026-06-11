Sarah Dell'Ava remporte le prix Artiste dans la communauté

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de s'associer au réseau Les Arts et la Ville pour décerner le prix Artiste dans la communauté à Sarah Dell'Ava pour son projet chorégraphique O-Tisserandes. Ce prix, assorti d'un montant de 15 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, lors de la remise des Prix Les Arts et la Ville.

Sarah Dell'Ava remporte le Prix du CALQ - Artiste dans la communauté 2026. crédit : Nanne Springer

« C'est avec fierté et reconnaissance que nous remettons chaque année, en collaboration avec le réseau Les Arts et la Ville, le prix Artiste dans la communauté afin de mettre en lumière des démarches profondément humaines, ancrées dans le tissu social. Partout sur le territoire, des artistes créent de véritables petits miracles; il est essentiel de reconnaître cet engagement qui nourrit la cohésion sociale. En rassemblant des personnes souvent invisibilisées, l'œuvre O‑Tisserandes de Sarah Dell'Ava illustre avec force le pouvoir rassembleur de l'art. Félicitations à la lauréate! » -Véronique Fontaine, du CALQ

À propos de l'œuvre O-Tisserandes

Le projet chorégraphique O‑Tisserandes, de Sarah Dell'Ava, conçu comme une création participative de danse contemporaine inclusive, s'est déployé sur deux ans, en studio et à ciel ouvert, sur la place des Tisserandes à Montréal, en collaboration avec Corpuscule Danse. Il a rassemblé une soixantaine de personnes issues de la diversité fonctionnelle et neurologique -- enfants, personne ainées ou vivant avec un handicap visible ou invisible, interprètes en danse, citoyennes et citoyens -- autour d'une œuvre chorégraphique circulaire accompagnée de musique en direct. Structuré autour de quinze rencontres, ce projet d'envergure s'inscrit dans une démarche à la fois cohérente et engagée, allant de la conception à la présentation publique. Trente rencontres sur deux ans ont permis de créer un espace artistique accessible, gratuit et ancré dans l'espace public. Une performance a réuni 250 spectatrices et spectateurs en juin 2025 et une prochaine présentation se déroulera en juin 2026. Un film d'art, dont la sortie est prévue en 2027, assurera la pérennité de l'œuvre. O-Tisserandes positionne la danse comme levier de santé globale, de cohésion sociale et d'innovation artistique inclusive.

« Ce projet chorégraphique, profondément touchant, met en scène des personnes de tous âges, expériences et mobilité, en leur offrant une visibilité rare dans l'espace public. Elles sont ici magnifiées dans toute leur humanité, sous le regard d'un public ému. Cette rencontre se révèle comme un puissant vecteur d'émancipation, de fierté et de joie partagée. Portée par une démarche artistique engagée, l'œuvre agit aussi comme un levier de mieux-être et de déstigmatisation, autant pour les interprètes que pour le public, invité à prendre part à une expérience collective lumineuse et rassembleuse. »

-Extrait des commentaires du jury réuni par Les Arts et la Ville

À propos de la lauréate Sarah Dell'Ava

Originaire de Suisse, Sarah Dell'Ava vit au Québec depuis bientôt 20 ans. Formée en danse contemporaine à l'UQAM, elle s'est spécialisée au fil du temps dans l'accompagnement de processus de création avec différentes communautés, en collaboration avec plusieurs organismes (Ville de Montréal, Corpuscule Danse, Danse-Cité, Circuit-Est centre chorégraphique, Agora de la danse, Les Berceurs du temps, Espace Oriri).

Ses œuvres, à la fois multidisciplinaires et participatives, prennent souvent la forme d'espaces où les spectatrices et spectateurs sont invités à se déposer et à expérimenter la durée, le temps du « kairos », afin de favoriser l'être ensemble et l'introspection.

Les finalistes

Le Collectif Rhizome était en nomination pour son projet Semaine créative en milieu carcéral. Au cours d'un processus de création intensif de cinq jours, dix femmes incarcérées accompagnées par le collectif élaborent ensemble un spectacle présenté devant l'ensemble de la population carcérale.

L'artiste Maggy Flynn était en nomination pour le projet Punch ta vie, qui présente un dispositif artistique mobile, dont le noyau est un camion bricolé (terrasse sur le toit, balançoire), transformé en espace de création et de rassemblement dans l'espace public. Il présente une série d'événements festifs, créatifs et inclusifs, conçus en collaboration avec des organismes communautaires locaux.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

À propos du réseau Les Arts et la Ville

Le réseau Les Arts et la Ville outille les communautés des francophonies canadiennes afin qu'elles utilisent pleinement le potentiel de la culture pour développer durablement leurs milieux de vie et renforcer le tissu social. Son action est fondée sur l'information et la sensibilisation, la mobilisation et l'inspiration - par la mise en valeur de pratiques exemplaires - ainsi que la formation et l'accompagnement de ses membres.

À propos des prix Les Arts et la Ville

Le prix Artiste dans la communauté est l'un des cinq Prix Les Arts et la Ville.

Les Prix Les Arts et la Ville visent à encourager la vitalité culturelle des communautés et à promouvoir les bonnes pratiques en la matière. Ils expriment une reconnaissance de l'engagement des forces vives des collectivités pour faire de la culture un vecteur de développement durable. Ils contribuent à la concrétisation de projets culturels jouant un rôle actif dans l'amélioration continue de la qualité de vie des citoyennes et citoyens.

Liens :

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]; Renseignements : Andréa Gomez, Coordonnatrice à la programmation, Réseau Les Arts et la Ville, [email protected]