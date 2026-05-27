Audrey Gaussiran reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année à Laval

LAVAL, QC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Laval et Le Devoir, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année à Laval à la chorégraphe et interprète Audrey Gaussiran. Ce prix, assorti d'un montant de 15 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, lors de la soirée de remise des prix en culture à la Maison des arts de Laval.

Audrey Gaussiran remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année à Laval. Photo : Jean-Sebastien Cossette (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« La chorégraphe et interprète Audrey Gaussiran se distingue par la singularité de son regard, empreint d'une sensibilité humaniste et d'un profond respect de l'autre, qui traversent l'ensemble de ses œuvres. Son implication dans le milieu artistique est remarquable, elle déploie une grande énergie créatrice qui nourrit à la fois l'ancrage et l'approfondissement continu de sa démarche. Elle aborde des thèmes sensibles avec justesse et bienveillance, faisant de la danse un puissant vecteur de réflexion et de rencontre. »

- Extrait des commentaires du comité d'évaluation.

Biographie d'Audrey Gaussiran

Fascinée par une pluralité de styles de danse, Audrey Gaussiran se forme dès son jeune âge auprès de maîtres au Brésil, à Cuba, à New York et en Espagne. Elle complète ses études au Conservatoire de danse de Montréal en 2007, intégrant le ballet classique à sa formation éclectique, façonnant son art avec une approche résolument cosmopolite.

Dès 2008, elle cumule de nombreuses expériences à titre d'interprète et répond à plusieurs commandes chorégraphiques. De 2012 à 2016, la danseuse trouve sa place à Calgary au sein d'une compagnie qui l'inspire profondément par son approche actuelle et métissée : DJD (Decidedly Jazz Danceworks). Puis, de 2017 à 2021, elle est interprète et co-chorégraphe au sein de la compagnie de danse percussive ZEUGMA Danse.

En tant que chorégraphe indépendante, elle exprime ses préoccupations sociales à travers des œuvres telles que Le 2e sexe (2014) et Corrida (2017). Son exploration artistique se matérialise également à travers la réalisation de la série de sept courts métrages Portraits dansés (2015 à 2017). Son répertoire créatif s'étoffe avec des pièces telles que CTRL:N (2019), Fisheye (2020), et MOSAÏCO (2024), où sa gestuelle métissée s'entrelace harmonieusement avec l'innovation numérique. Son parcours chorégraphique lui vaut une nomination pour le prix Artiste relève de l'année à Laval en 2024. Audrey Gaussiran incarne une vision artistique moderne, marquée par la diversité culturelle et technologique de notre époque.

Finalistes

Colin Ludvic Racicot, cinéaste

Réalisateur, scénariste et producteur canadien, Colin est reconnu pour ses récits émotionnels et son style visuel distinctif. Diplômé en production cinématographique de l'Université Concordia, il réalise des courts métrages de fiction depuis 2010. Son dernier film, D'où viennent les lapins, a été récompensé par le prix du meilleur court métrage d'animation aux Canadian Screen Awards 2024, le qualifiant pour les Oscars 2025. Il a aussi été cité comme l'un des « 12 talents canadiens en animation repoussant les limites ici et ailleurs » par le magazine Variety.

Shah Frank : autrice, compositrice, interprète

Née à Brooklyn, d'origine haïtienne, Shah Frank est une auteure-interprète qui a fièrement grandi à Laval et qui fait partie de la nouvelle vague d'artistes R&B du Québec. Refusant de se laisser définir par les normes de l'industrie, la chanteuse explore également la musique Pop à travers ses chansons en y ajoutant une saveur antillaise. Elle a sorti son premier projet Stellaria Story il y a quelques années et se prépare maintenant au lancement de son premier album en français sous la direction artistique du rappeur Imposs. Deux premiers extraits de ce dit album ont déjà vu le jour, soit L'Étage SouterREINE et Avant Tout.

(Source des biographies : signelaval.com)

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Laval

Fondé en décembre 2014, Culture Laval agit à titre de partenaire privilégié en matière de développement culturel sur le territoire lavallois. Sa mission consiste à rassembler, concerter, représenter, conseiller et accompagner les acteurs du milieu culturel lavallois et leurs partenaires afin de favoriser l'essor de la culture au bénéfice des citoyens, le tout dans une perspective de développement durable.

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SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Jean-François Ouellet, Conseiller principal, Culture Laval, [email protected]; Renseignements : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]