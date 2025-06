Mathieu Dufour fait un coup de tête solidaire pour Leucan

Un objectif ambitieux, un geste fort

Depuis ses débuts, les cheveux longs de Mathieu Dufour font partie intégrante de son image et de sa personnalité. En s'engageant à les raser pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, il souhaite mettre sa notoriété au service d'une cause qui lui tient à cœur.

« J'ai toujours su que si je décidais de faire quelque chose avec mes cheveux, ça se devait d'être gros. Alors j'annonce aujourd'hui que je raserai mes cheveux quand j'aurai amassé 500 000 $ pour Leucan. C'est ambitieux, mais je sais que les gens qui me suivent depuis des années embarquent dans mes idées de grandeur. Cette fois, c'est une folie qui fait du bien, parce qu'on soutient les enfants atteints de cancer à travers le Québec. », déclare Mathieu Dufour.

Le public est invité dès maintenant à contribuer à la collecte de Mathieu et à l'aider à atteindre son objectif de 500 000 $ en visitant sa page de collecte. Chaque don fera une différence concrète pour les enfants et les familles soutenus par Leucan.

Un Défi sans précédent pour Leucan

Leucan salue de ce geste exceptionnel, qui marque une première dans l'histoire du Défi têtes rasées Leucan. Jamais un individu n'avait annoncé un tel objectif personnel avant de se raser la tête.

« Le geste de Mathieu est d'une grande importance pour Leucan et les familles que l'on accompagne. Cette collecte d'envergure en dit beaucoup sur l'humain audacieux et généreux qu'il est et, encore une fois, il nous prouve qu'avec lui, il n'y a pas de demi-mesures! Merci Mathieu pour ta mobilisation inspirante et pour ce geste de solidarité qui fait une gigantesque différence », exprime Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Pour en connaitre davantage sur le Défi, visitez www.tetesrasees.com.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos du Défi têtes rasées Leucan

Le Défi têtes raséesMD Leucan (DTR) est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité pour permettre à Leucan de remplir sa mission. Parmi toutes les activités de collectes de fonds, le DTR, présenté par Proxim, est sans contredit celle qui exige le plus de courage de la part des participant.es qui ont une implication très forte et directe avec la cause. Depuis 20 ans, plus de 100 000 personnes ont permis d'amasser près de 70 M $. Les Audacieuses s'inscrivent dans ce Défi.

SOURCE Leucan

SOURCE : Alexandra morin |LEUCAN, Superviseure, communications, [email protected], 418-944-5271