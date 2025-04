Les Audacieuses de Leucan amassent 227 000 $ en soutien aux enfants atteints de cancer

Depuis sa première édition en 2020, la campagne Les Audacieuses aura permis d'amasser près de 1,3 million de dollars, tout en brisant les diktats de la beauté et en ouvrant le dialogue sur la féminité de la femme.

Pendant plusieurs semaines, les Audacieuses ont mobilisé leur entourage et le grand public, sensibilisant la population à la réalité du cancer pédiatrique.

« Le courage et la générosité de ces femmes extraordinaires ont touché des milliers de personnes à travers la province. Elles terminent cette aventure avec un legs inestimable pour les familles que nous accompagnons au quotidien, mais aussi pour toutes les femmes à travers la province. Après cinq ans, nous pouvons le confirmer : les cheveux d'une femme ne définissent pas leur féminité. », souligne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Leucan tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès de cette ultime édition ainsi qu'à féliciter chaleureusement les huit Audacieuses de 2025 :

Isabelle Adhaji - Vice-présidente communications, Caisse de dépôt de de placements du Québec

Caroline Casabon - Présidente, L'Exécutive par Caroline Casabon

Sophie Desmarais - Courtière hypothécaire et maman Leucan endeuillée

Andréanne Gauthier - Photographe

Catherine Gendron - Cheffe, culture et gouvernance, Groupe AGF

Nathalie Hébert - Directrice générale, Laboratoires Charles River Sherbrooke

Valérie Lemieux - Vice-présidente adjointe, Formation et développement, Financière IG

Karine Toutant - Associée et directrice des ventes et des opérations Buropro Citation

Pour envoyer un message de soutien envers le geste des femmes, il est encore possible de faire un don : https://audacieuses.tetesrasees.com/

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos du Défi têtes rasées Leucan

Le Défi têtes raséesMD Leucan (DTR) est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité pour permettre à Leucan de remplir sa mission. Parmi toutes les activités de collectes de fonds, le DTR, présenté par Proxim, est sans contredit celle qui exige le plus de courage de la part des participant.es qui ont une implication très forte et directe avec la cause. Depuis 20 ans, plus de 100 000 personnes ont permis d'amasser près de 70 M $. Les Audacieuses s'inscrivent dans ce Défi.

SOURCE Leucan

Alexandra Morin, Superviseure, communications, [email protected], 418-944-5271