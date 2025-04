Inspirée du proverbe « Il faut tout un village pour élever un enfant », la campagne illustre avec justesse qu'il en faut tout autant un pour accompagner un enfant dans son combat contre le cancer. La vidéo publicitaire met en lumière Élisabeth, une enfant Leucan de 6 ans, qui célèbre la fin de ses traitements en sonnant la cloche à l'hôpital, un rituel dans plusieurs centres hospitaliers. Entourée de ses parents, Dominique et Olivier, et de sa sœur Florence, elle traverse une haie d'honneur formée par le personnel soignant et l'équipe de Leucan, qui l'ont accompagnée tout au long de son parcours.

Mais à sa sortie, une surprise l'attend : les 100 000 participants du Défi têtes rasées Leucan l'accueillent en formant une immense chaîne d'espoir.

« Pour permettre à Leucan de poursuivre sa mission de favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille, il faut un immense village. Il était important pour nous de remercier tous les participants qui ont rasé leurs cheveux dans le cadre du Défi au cours des 25 dernières années. Cette longue haie d'honneur est l'image parfaite pour représenter la force collective de tous les acteurs de la société québécoise : le personnel médical, l'équipe de Leucan, nos partenaires, nos bénévoles, les donateurs, les participants aux activités de financement. », explique Julie Charbonneau, directrice des communications de Leucan.

La publicité peut être visionnée en cliquant sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=cynaTb10ViE

La coupe Leucan, tendance depuis 25 ans

Avec plus de 100 000 têtes rasées et plus de 70 millions de dollars amassés en 25 ans, le Défi têtes rasées Leucan est devenu l'un des plus grands mouvements de solidarité au Québec. Le geste de se raser la tête est un symbole fort, une façon concrète d'exprimer son soutien aux enfants qui perdent leurs cheveux à cause des traitements. Et, 25 ans plus tard, la coupe Leucan est toujours aussi tendance.

Pour faire partie du village ou pour avoir la coupe tendance, la population est invitée à participer au Défi en s'inscrivant sur : www.tetesrasees.com.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos du Défi têtes rasées Leucan



Le Défi têtes raséesMD Leucan (DTR) est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité pour permettre à Leucan de remplir sa mission. Parmi toutes les activités de collectes de fonds, le DTR, présenté par Proxim, est sans contredit celle qui exige le plus de courage de la part des participant.es qui ont une implication très forte et directe avec la cause. Depuis 20 ans, plus de 100 000 personnes ont permis d'amasser près de 70 M $.

À propos de Proxim

Proxim est un regroupement de plus de 300 pharmaciens-propriétaires indépendants. Avec des pharmacies partout au Québec, les pharmaciens-propriétaires affiliés à Proxim sont des professionnels de la santé de premier plan dans leur communauté. Leur priorité est l'accompagnement spécialisé et sur mesure de leurs patients pour une meilleure santé.

