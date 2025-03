« Après cinq ans, nous pouvons dire « mission accomplie ». Ce sont 50 femmes qui ont accepté de raser leurs cheveux et qui ont permis d'amasser près d'un million et demi de dollars pour la cause. Ce mouvement a été initialement créé pour inviter plus de femmes à participer au Défi têtes rasées Leucan; aujourd'hui, le taux de participation est aussi élevé chez les femmes que les hommes. Finalement, l'objectif de redéfinir les diktats de la beauté a été bien entendu : les cheveux ne devraient pas définir la féminité. Cette dernière année sera tout aussi exceptionnelle avec des femmes qui méritent toute notre admiration! », explique Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Voici les femmes qui composent la cohorte 2025 des Audacieuses :

Isabelle Adhaji - Vice-présidente communications, Caisse de dépôt de de placements du Québec

- Vice-présidente communications, Caisse de dépôt de de placements du Québec Caroline Casabon - Présidente, L'Exécutive par Caroline Casabon

- Présidente, L'Exécutive par Sophie Desmarais - Courtière hypothécaire et maman Leucan endeuillée

- Courtière hypothécaire et maman Leucan endeuillée Andréanne Gauthier - Photographe

- Photographe Catherine Gendron - Cheffe, culture et gouvernance, Groupe AGF

- Cheffe, culture et gouvernance, Groupe AGF Nathalie Hébert - Directrice générale, Laboratoires Charles River Sherbrooke

- Directrice générale, Laboratoires Charles River Sherbrooke Valérie Lemieux - Vice-présidente adjointe, Formation et développement, Financière IG

- Vice-présidente adjointe, Formation et développement, Financière IG Karine Toutant - Associée et directrice des ventes et des opérations Buropro Citation

Les portraits et les liens vers les collectes des Audacieuses sont disponibles sur le site www.audacieuses.tetesrasees.com

Raser ses cheveux en mémoire de son fils

Le 1er mars 2024, Sophie Desmarais, courtière hypothécaire et maman endeuillée de Leucan, voyait sa vie chamboulée à jamais : son garçon Milan est décédé après quatre ans de bataille contre son cancer. Cette femme qui incarne la définition même du courage et de l'audace a accepté de relever le Défi en honneur de son fils : « Pour souligner le premier anniversaire du décès de Milan, j'avais le choix de rester chez moi à pleurer ou bien faire quelque chose de spécial. J'ai décidé de me raser les cheveux! Milan nous a appris à profiter de chaque instant. Et aujourd'hui, on essaie de continuer dans cet esprit-là. »

Renseignements supplémentaires sur le cancer pédiatrique

Chaque jour au Québec, près d'une famille reçoit un diagnostic de cancer;

En partie grâce aux investissements de Leucan, le taux de survie des enfants qui reçoivent un diagnostic de cancer est passé de 15 % à 82 % dans les dernières décennies;

70% des enfants qui survivent à un cancer pédiatrique développeront des séquelles. Pour 50% d'entre eux, ces problèmes seront sévères;

La leucémie représente un tiers des cancers chez les enfants de 0 à 14 ans au Canada;

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos du Défi têtes rasées Leucan

Le Défi têtes raséesMD Leucan (DTR) est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité pour permettre à Leucan de remplir sa mission. Parmi toutes les activités de collectes de fonds, le DTR, présenté par Proxim, est sans contredit celle qui exige le plus de courage de la part des participant.es qui ont une implication très forte et directe avec la cause. Depuis 20 ans, plus de 100 000 personnes ont permis d'amasser près de 70 M $. Les Audacieuses s'inscrivent dans ce Défi.

