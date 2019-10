Maternelle 4 ans et développement de places dans les écoles privées - Le ministre fait fausse route

MONTRÉAL, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) affirment que le ministre de l'Éducation fait fausse route avec le développement de places de maternelle 4 ans dans les écoles privées.

« Les problèmes à régler sont légion : pensons aux dépassements ahurissants des coûts pour la mise en place de la maternelle 4 ans, à l'absence de complémentarité entre les services et à la dilution de la priorité de développement des places du côté des milieux défavorisés. Pensons aussi aux immenses besoins non comblés du côté des services aux élèves en difficultés, à la pénurie qui sévit dans le réseau de l'éducation ainsi qu'à la relève qui fait cruellement défaut. L'intention à peine voilée du ministre dans le dossier des maternelles 4 ans nous fait craindre le pire! Déjà, le réseau souffre toujours des coupes budgétaires draconiennes héritées des années d'austérité. Il ne faut surtout pas ouvrir ce nouveau front », a déclaré Sonia Ethier, présidente de la CSQ.

« Le développement des places en maternelle 4 ans se fait de manière chaotique. De nombreux enfants issus des milieux régis et subventionnés viennent remplir ces classes. Les véritables besoins des parents ne sont toujours pas comblés, soit d'avoir accès à de nouvelles places en services éducatifs à la petite enfance, notamment pour les poupons. Pourrait-on s'occuper des vraies priorités? », d'ajouter Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ.

« Force est de constater que le gouvernement s'est empêtré dans sa promesse électorale au sujet des maternelles 4 ans. C'est un projet qui, à la base, vise à permettre la mise à niveau des tout-petits provenant des milieux défavorisés qui ne fréquentent pas déjà un service éducatif régi et subventionné. On est passé à des maternelles pour tous, en y accordant des ressources hors de proportion considérant l'ampleur des besoins du réseau scolaire. Là, on dépasse carrément les bornes en voulant ouvrir la porte au privé qui assure les services aux élèves les mieux nantis. Le ministre doit revoir ses priorités, car il est en train de partir sérieusement à la dérive », conclut Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant près de 65 000 enseignantes et enseignants de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) représente près de 10 000 responsables en services éducatifs en milieu familial régi et subventionné et 2 500 éducatrices dans les installations des centres de la petite enfance (CPE). Elle est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance au Québec.

SOURCE CSQ

Renseignements: Sylvie Lemieux, Attachée de presse de la FSE, Téléphone : 418 563-7193, Courriel : lemieux.sylvie@fse.lacsq.org

Related Links

http://www.lacsq.org/