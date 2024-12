/R E P R I S E -- Avec Santé Québec, vos soins sont mis à mal/

MONTRÉAL, le 30 nov. 2024 /CNW/ - Afin de souligner la fusion des établissements publics de santé et de services sociaux au Québec, la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) lancent une campagne publicitaire qui sera diffusée sur le Web et à la radio.

Un jalon de la réforme en santé

À compter du 1er décembre 2024, les établissements de santé et de services sociaux du Québec seront intégrés à Santé Québec, qui deviendra par le fait même l'employeur unique d'environ 330 000 travailleuses et travailleurs. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre de la réforme du système de santé découlant de la sanction du projet de loi no 15 de décembre 2023.

« Aujourd'hui, on assiste à un autre brassage de structures comme seul le gouvernement en a le secret! On va donner la chance au coureur, mais on va se permettre de ne pas placer nos attentes trop hautes non plus. Ce n'est ni la première ni la dernière réforme en santé. On sait tous que la véritable mesure structurante qui fonctionne pour donner des soins à la population, c'est d'investir pour améliorer les conditions d'exercice des professions en santé et favoriser autant leur attraction que la rétention », a commenté Isabelle Dumaine, présidente de la FSQ-CSQ.

Moins de services à la population

« Ce qui a de l'impact présentement, ce sont les compressions annoncées dans les services publics. Rien qu'en santé, ce sont 1,5 milliard d'économies qui sont attendues. On assiste aussi à un gel d'embauche à grande échelle qui vise des emplois en services directs à la population. Cela touche notamment les infirmières, les inhalothérapeutes et les infirmières auxiliaires. Personne n'est épargné! Pour économiser de l'argent, on va couper dans les services à la population et on va augmenter les départs parce qu'il n'y a plus de mutations jusqu'à nouvel ordre! Pour un gouvernement qui nous parle de flexibilité et de mobilité depuis des mois, c'est le comble! », ironise Luc Beauregard, secrétaire-trésorier au conseil exécutif de la CSQ.

La campagne vise à sensibiliser la population au fait que le regroupement des établissements aura peu d'impacts sur les soins, tandis que d'autres décisions se feront rapidement sentir. Elle sera déployée dès le 1er décembre sur le Web, sur les ondes du FM93, de CJRG-FM et de certaines stations d'Arsenal Media.

On peut entendre le message radio en cliquant ici.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 600 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements, Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]