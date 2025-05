Cette fonctionnalité d'encoche est disponible avec la nouvelle carte CIBC AdaptaMC Mastercard, offrant sécurité et indépendance pendant le processus de paiement.

TORONTO, le 28 mai 2025 /CNW/ - Huit Canadiens sur dix disent qu'il est important d'inclure l'accessibilité aux produits financiers pour la communauté de personnes malvoyantes. Au moment où les cartes de paiement continuent d'évoluer afin d'encourager l'accessibilité tout en adoptant des designs plats et modernes pour assurer une plus grande sécurité, Mastercard lance la Touch Card by Mastercard au Canada. Ce système de cartes de paiement accessibles comporte des encoches uniques qui permettent à la communauté des personnes malvoyantes de reconnaître leurs cartes de crédit, de débit et prépayées d'un simple toucher.

« La fonctionnalité de l'encoche de la Touch Card se distingue par sa conception inclusive et répond à un défi de longue date auquel est confrontée la population canadienne malvoyante dans ses activités financières quotidiennes en facilitant ses paiements, déclare Shawna Miller, vice-présidente principale, Marketing et communications, Mastercard Canada. Chez Mastercard, nous sommes fiers d'encourager des innovations telles que la nouvelle fonctionnalité d'encoche pour contribuer à rendre la participation à l'économie numérique plus inclusive, plus sécuritaire et plus transparente pour la communauté des personnes ayant une déficience visuelle au Canada. »

La Touch Card by Mastercard est conçue avec un système innovant d'encoches, rond pour la carte de débit, carré pour celle de crédit et triangulaire pour la carte prépayée, afin que les titulaires puissent facilement identifier leurs cartes en un seul toucher. Ceci les aide à distinguer et orienter aisément leurs cartes lors d'une transaction, offrant un plus grand sentiment de sécurité et d'indépendance.

« La Touch Card by Mastercard représente une étape importante et bienvenue dans l'amélioration de l'accessibilité des cartes de paiement au Canada pour les personnes aveugles, sourdes et aveugles ou malvoyantes, ajoute Wayne Henshall, directeur des Partenariats et de l'Innovation à l'INCA. Nous félicitons Mastercard d'avoir intégré l'accessibilité dans la conception de ses nouvelles cartes de débit, de crédit et prépayées, et nous sommes ravis des progrès continus réalisés en matière de conception, de validation et de mise en œuvre de ces solutions. L'accessibilité profite à tout le monde. »

CIBC est le premier partenaire émetteur canadien à offrir la fonctionnalité d'encoche à la population canadienne à partir du 1er mai 2025, et ce, grâce à une carte de crédit dotée d'une encoche carrée unique - la carte CIBC Adapta Mastercard.

« À la CIBC, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions uniques, affirme Diane Ferri, première vice-présidente, Services bancaires courants, CIBC. La fonctionnalité novatrice de l'encoche de la carte CIBC Adapta Mastercard appuie les efforts continus de notre banque pour s'assurer que nos produits et nos services soient accessibles à tous. »

Lancée pour la première fois à l'échelle mondiale en 2021, la Touch Card by Mastercard est la plus récente des mesures prises par Mastercard en matière d'accessibilité et d'inclusivité au Canada. Elle fait suite à l'introduction de Vrai NomMC, qui soutient les communautés transgenres et non binaires, et de la fonctionnalité sonore aux points de service (POS), qui fournit une confirmation audio des transactions de paiement réussies aux caisses.

*Le sondage éclair de Mastercard a été mené au printemps 2025. Les données de réponses proviennent d'un échantillon représentantif de la population canadienne (N = 2 000) qui comprend un suréchantillon de propriétaires de petites entreprises (N = 200). La marge d'erreur pour les réponses de l'enquête représentative à l'échelle nationale est de ± 2,2 % à un intervalle de confiance de 95 %.

