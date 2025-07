Lorsque l'argent se déplace facilement et de manière sécuritaire, les possibilités se multiplient et les économies se renforcent

TORONTO, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Mastercard et BMO ont annoncé aujourd'hui l'expansion de la fonction Virement de fonds global BMO, grâce aux capacités du service de virement d'argent mondial de la plateforme Mastercard Move. Avec l'ajout de nouvelles destinations et de nouvelles devises, les clients canadiens des Services aux particuliers de BMO pourront dorénavant faire parvenir des fonds aux membres de leur famille et à leurs amis dans 86 destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

La fonction Virement de fonds global BMO est un pilier de ses services bancaires courants, répondant ainsi de manière sécuritaire aux besoins financiers des clients à l'échelle mondiale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par l'intermédiaire de l'appli Services mobiles BMO.

La plateforme Mastercard Move permet aux institutions financières et à leurs clients d'envoyer facilement de l'argent dans plus de 200 destinations, dans plus de 150 devises, joignant plus de 10 milliards de points de livraison, y compris des comptes bancaires, des portefeuilles mobiles, des cartes et des adresses de ramassage, et ce, de manière rapide, conviviale et sécuritaire.

La collaboration entre Mastercard et BMO renforce l'engagement des deux entreprises à offrir aux Canadiens des solutions plus sécuritaires et plus économiques en matière de virements de fonds à l'international.

« BMO est résolu à aider ses clients à réaliser de réels progrès financiers. L'expansion de notre fonction Virement de fonds global témoigne de cet engagement, en aidant nos clients à rester en lien avec ce qui compte le plus pour eux : les membres de leur famille, leurs amis et leurs engagements financiers à l'échelle mondiale, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, Segments et accroissement de la clientèle chez BMO. Avec Mastercard, nous sommes fiers d'offrir, par l'intermédiaire de la plateforme Mastercard Move, un service rapide, sécuritaire et personnalisé pour répondre aux besoins de nos clients au Canada. »

Étendre la portée des services, établir des liens entre les communautés

Les remises de fonds vont continuer à jouer un rôle crucial pour bon nombre de personnes dans des destinations en développement, où les fonds servent souvent à soutenir l'éducation de membres de la famille, à payer la maison et à assumer d'autres dépenses importantes. Avec Mastercard Move, les clients de BMO peuvent virer de l'argent directement dans le compte bancaire du destinataire, sans se préoccuper de déductions ou de frais cachés.

« Nous voulons nous assurer que l'économie numérique facilite la circulation de l'argent pour les consommateurs au Canada et ailleurs dans le monde. Un accès fiable à des transactions financières sécurisées s'avère essentiel pour contribuer à l'autonomisation des gens et favoriser les relations internationales. Mastercard est fière de collaborer avec BMO pour offrir cette solution innovante, a poursuivi Darrell MacMullin, vice-président principal, Activités commerciales et nouveaux flux de paiement chez Mastercard, Canada. La plateforme Mastercard Move permet aux gens de virer des fonds de manière abordable, avec rapidité, transparence et confiance dans chaque transaction. »

Une collaboration en tête du marché

Dans un contexte où la concurrence est vive dans le secteur des remises de fonds, la technologie et la taille de Mastercard lui permettent de continuer de se démarquer. Le savoir-faire et l'expérience de Mastercard à l'échelle mondiale en matière d'exploitation de réseaux, de franchises et d'infrastructures nationales de paiement d'envergure permettent à ses clients de rester à l'avant-garde au fur et à mesure que leurs besoins évoluent. L'élargissement de la collaboration avec BMO constitue une autre étape importante dans l'investissement continu de Mastercard dans l'innovation dans ce secteur d'activité, tout en permettant à la banque de mieux répondre aux besoins courants de ses clients dans diverses communautés canadiennes.

À propos de Mastercard

Mastercard dynamise l'économie et renforce le pouvoir des consommateurs dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. En collaboration avec nos clients, nous construisons une économie durable où chacun peut prospérer. Nous soutenons une large gamme de solutions de paiement numérique, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nos technologies de pointe, nos innovations, partenariats et réseaux réunis offrent un ensemble unique de produits et services, qui aident les porteurs de cartes, les entreprises et les gouvernements à exploiter leur plein potentiel.

www.mastercard.com

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

