OTTAWA, ON, le 26 juill. 2021 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon est devenue officiellement la 30e gouverneure générale du Canada au cours d'une cérémonie d'installation historique qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui dans la salle du Sénat.

Après la cérémonie, la gouverneure générale a reçu les honneurs militaires et a passé en revue une garde d'honneur au Monument commémoratif de guerre du Canada. Elle s'est ensuite rendue à Rideau Hall, la résidence officielle et le lieu de travail des gouverneurs généraux à Ottawa, où des membres de sa famille l'attendaient pour souligner l'événement.

La photo officielle est maintenant à la disposition du public

La photo officielle de Mme Mary Simon est maintenant disponible sur gg.ca .

Rediffusion de la cérémonie d'installation

Si vous avez manqué la cérémonie, vous pouvez la regarder sur gg.ca et sur le site Web de Patrimoine canadien .

Citation

«Je suis profondément honorée d'être la première gouverneure générale autochtone du Canada. La cérémonie d'aujourd'hui se veut le premier chapitre d'une nouvelle histoire incroyable pour mon mari Whit et moi-même, ainsi que pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Nous sommes sincèrement touchés par tout le soutien réservé à ma famille et à moi-même. Maintenant, je me mets au travail pour servir, représenter, honorer et mettre en valeur les Canadiens et Canadiennes de tous les coins de notre pays. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Faits en bref

M me Mary Simon est la première gouverneure générale autochtone au Canada depuis la Confédération.

Mary Simon est la première gouverneure générale autochtone au depuis la Confédération. Lors de l'installation, la nouvelle gouverneure générale est également devenue chancelière et Compagnon principal de l'Ordre du Canada , chancelière de l'Ordre du mérite militaire et chancelière de l'Ordre du mérite des corps policiers.

l'installation, la nouvelle gouverneure générale est également devenue chancelière et Compagnon principal de l'Ordre du , chancelière de l'Ordre du mérite militaire et chancelière de l'Ordre du mérite des corps policiers. L'installation d'un nouveau gouverneur général est un moment historique qui illustre notre monarchie constitutionnelle et notre démocratie parlementaire.

L'événement a été organisé par le ministère du Patrimoine canadien.

