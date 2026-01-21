Marvel et OREO s'unissent pour la première fois dans une collaboration unique en son genre : les biscuits OREO MARVEL Biscuit des légendes

OREO lance des emballages de biscuits inspirés de Marvel mettant en vedette Avengers, Spider-Man, X-Men et Fantastic Four, dès le 2 février. Ce lancement épique comprend une nouvelle innovation de crème à couleur changeante ainsi qu'un nombre record de 32 motifs en relief sur les biscuits.

TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Depuis des générations, OREO crée des moments de complicité ludiques, en faisant découvrir le BISCUIT PRÉFÉRÉ DU MONDE ENTIERMD aux Canadiens d'un océan à l'autre. Maintenant, OREO élargit sa base de fans en s'adressant à une autre base de fans passionnés avec le lancement des biscuits OREO MARVEL Biscuit des légendes partout au Canada le 2 février.

les biscuits OREO MARVEL Biscuit des légendes (Groupe CNW/Mondelēz International)

Réécrivant les règles de l'engagement des fans, OREO et Marvel ont conçu cette collaboration légendaire en pensant aux superfans, mêlant une histoire héroïque aux biscuits eux-mêmes. Tout comme les fans chérissent leurs bandes dessinées et leurs objets de collection, les biscuits OREO MARVEL Biscuit des légendes sont offerts en trois emballages en édition spéciale, illustrés par le célèbre artiste de Marvel Comics, Todd Nauck.

À l'intérieur, les fans découvriront un nombre record de 32 motifs en relief uniques sur les biscuits*, mettant en vedette les personnages emblématiques de The Avengers, Spider-Man, X-Men et Fantastic Four. Les emballages de biscuits OREO MARVEL Biscuit des légendes présenteront également une innovation unique en son genre : une crème à couleur changeante, offrant à chaque bouchée une expérience interactive et pleine de rebondissements.

« Les biscuits OREO et les superhéros de Marvel possèdent tous deux cette capacité unique de rassembler les gens, de susciter la joie et de créer des moments mémorables pour les fans », a déclaré Peter Verlinden, directeur des biscuits, Mondelēz Canada. « Cette collaboration réunit deux marques emblématiques afin de créer une expérience immersive où les fans deviennent des participants actifs, se connectant avec leurs personnages Marvel préférés grâce à OREO. En fusionnant notre emblématique OREO original avec l'univers légendaire de Marvel, nous offrons un moment mémorable de culture pop pour les deux marques. »

Les trois emballages de biscuits OREO MARVEL Biscuit des légendes seront disponibles partout au Canada, chacun jouant un rôle clé dans un scénario interactif inspiré de Marvel. À partir du 2 février, les fans peuvent balayer le code QR sur les emballages des biscuits OREO MARVEL Biscuit des légendes, visiter Oreo-marvel.ca ou suivre OREO sur Instagram @oreo_canada pour joindre l'aventure et découvrir des surprises cachées. Vous ne voulez pas manquer la suite de cette collaboration à double impact!

À propos des biscuits OREO

OREOMD est le BISCUIT PRÉFÉRÉ DU MONDE ENTIERMD, disponible dans plus de 100 pays à travers le monde. Plus de 60 milliards de biscuits OREOMD sont vendus chaque année dans le monde, et on estime à 500 milliards le nombre de biscuits vendus depuis la création du premier biscuit OREOMD en 1912. Pour plus d'informations, suivez OREO sur Instagram @oreo_canada.

À propos de Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq : MDLZ ) permet aux gens de plus de 150 pays de profiter d'une collation de la bonne façon. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 36,4 milliards de dollars en 2024, MDLZ domine le marché de la collation avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que OREO, Cadbury Dairy Milk, Ritz, Crispers, Halls et les friandises Sour Patch Kids. Mondelēz International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et de l'indice de durabilité Dow Jones.

Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur X à l'adresse x.com/MDLZ.

