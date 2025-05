Les biscuits OREO en édition limitée s'inspirent d'une boisson que Selena adorait lorsqu'elle était enfant, et un biscuit spécial pour les plus fervents adeptes de la star

TORONTO, le 20 mai 2025 /CNW/ - La marque OREO lance les biscuits OREO Selena Gomez en édition limitée, un tout nouveau biscuit qui représente les passions et les fans de Selena dans une bouchée délectable.

Selena a travaillé en étroite collaboration avec la marque OREO pour créer un biscuit unique à la texture veloutée et au goût original. Inspirés de l'horchata, une boisson qu'elle adore, les biscuits sont composés d'une couche de crème à saveur de chocolat et de cannelle et d'une couche de crème à saveur de lait condensé sucré avec cristaux de sucre à la cannelle, le tout entre deux gaufrettes à saveur de chocolat et cannelle.

« J'ai eu en plaisir fou à créer mon propre biscuit OREO. J'adorais ces biscuits lorsque j'étais enfant, donc la possibilité de participer au processus de création a en quelque sorte bouclé la boucle, a déclaré Selena Gomez. Je voulais un biscuit réconfortant avec une touche de nostalgie de mon enfance. La saveur de cannelle rappelle l'horchata, et j'ai très hâte que mes fans la découvrent. »

Outre sa saveur OREO personnalisée, Selena a aussi créé six reliefs uniques évoquant ses fans, dont « Selenators ». Aussi, environ un emballage sur trois contient un biscuit exclusif portant la signature classique de Selena; c'est la toute première fois que la marque OREO imprime un autographe sur un biscuit OREO.

La marque OREO et Selena défendent l'expression personnelle et la découverte de soi, mais savent néanmoins que c'est un cheminement qui n'est pas toujours facile, surtout pour les jeunes. Pour soutenir la santé mentale des jeunes, la marque OREO fait un don au Rare Impact Fund. Ce fonds, créé par Selena en 2020, vise à améliorer l'accès à l'éducation et aux services en santé mentale pour les jeunes partout dans le monde. (Pour en savoir plus sur le Rare Impact Fund, visitez le site rareimpactfund.org.)

« En nous branchant sur l'univers de Selena--ses racines, ses fans dévoués et son évolution musicale-- nous amplifions le succès culturel et l'esprit ludique de la marque, explique Chantal Butler, vice-présidente du Marketing, Mondelēz Canada. La marque OREO carbure à la créativité et à l'originalité, et cette collaboration en est un exemple parfait. Elle permet de nous ancrer plus profondément sur la scène musicale tout en continuant de ravir notre public de façons surprenantes. »

Les biscuits OREO Selena Gomez en édition limitée seront disponibles dans les commerces de détail partout au Canada dès le 9 juin, jusqu'à épuisement des stocks.

Pour en savoir plus et connaître les dernières nouvelles sur les emballages OREO Selena Gomez en édition limitée, les fans peuvent visiter le site www.OREO.com/SelenaGomez, ou suivre le compte Instagram d'OREO @oreo_canada pour être parmi les premiers à être informés. Vous ne voudrez rien manquer, car bientôt, la marque OREO et Selena Gomez lanceront un remix exclusif! Restez à l'affût, Selenators.

À propos du biscuit OREOMD

OREOMD est le BISCUIT PRÉFÉRÉ DU MONDE ENTIERMD, disponible dans plus de 100 pays à travers le monde. Plus de 60 milliards de biscuits OREOMD sont vendus chaque année dans le monde, et on estime à 500 milliards le nombre de biscuits vendus depuis la création du premier biscuit OREOMD en 1912. Pour plus d'informations, suivez OREOMD sur Facebook/oreocanada1, Twitter/X @OREO, TikTok @OREO ou sur Instagram @OREO_Canada.

À propos de Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq : MDLZ) permet aux gens de plus de 150 pays de profiter d'une collation de la bonne façon. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 36,4 milliards de dollars en 2024, MDLZ domine le marché de la collation avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que Oreo, Cadbury Dairy Milk, Ritz, Halls et les confiseries Sour Patch Kids. Mondelēz International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et de l'indice de durabilité Dow Jones. Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur X à l'adresse x.com/MDLZ

SOURCE Mondelēz International

Renseignements pour les médias : Derek Bathurst, APEX PR, [email protected]