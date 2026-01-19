Le sucré rencontre le salé : les Ritz™ Drizzled Minis arrivent au Canada

S'inspirant de l'engouement croissant pour les mariages sucré-salé, les mini-biscuits RITZ™ Drizzled Minis sont offerts en deux saveurs irrésistibles. Les RITZ™ Drizzled Minis Fudge sont recouverts d'un nappage onctueux à saveur de chocolat, tandis que les RITZ™ Drizzled Minis Caramel sont recouverts d'un nappage riche à saveur de caramel. Chaque bouchée vous offre un équilibre parfait entre les saveurs : mi-salé, mi-sucré, tout simplement délicieux.

« Avec les RITZ™ Drizzled Minis, nous voulions créer la collation sucrée-salée par excellence, qui soit amusante, familière et facile à déguster », a déclaré Heidi Chiu, directrice du marketing, Collations salées chez Mondelez Canada. « Ils sont parfaits pour les moments où vous ne voulez pas avoir à choisir entre sucré et salé. Les Ritz Drizzled Minis sont la collation idéale à déguster à la maison, au travail ou même sur le pouce! »

Pour célébrer ce lancement, RITZ™ s'est associé au célèbre duo frère et sœur canadiens Johnny et Lauren Orlando. Connus pour leur musique, leur univers créatif commun et leurs goûts originaux, les deux artistes incarnent à merveille le mariage sucré-salé du produit.

Inspirés par les deux saveurs des RITZ™ Drizzled Minis, le duo a créé une liste de lecture Spotify personnalisée, comprenant certaines de leurs chansons préférées. La liste de lecture invite les admirateurs à grignoter, à écouter et à découvrir RITZ™ de manière ludique et agréable.

« RITZ était la collation préférée dans notre maison quand nous étions enfants, donc cette collaboration nous tient particulièrement à cœur », a déclaré Johnny Orlando. « Lauren a de toute évidence un penchant pour le sucré, tandis que je préfère le salé, et les RITZ Drizzled Minis nous permettent de trouver un juste milieu. C'est une collation que nous apprécions tous les deux, ce qui n'est pas toujours le cas. »

Disponibilité :

Les RITZ™ Drizzled Minis Fudge et les RITZ™ Drizzled Minis Caramel sont désormais en vente dans les principaux magasins d'alimentation à travers le Canada.

