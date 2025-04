En s'associant à Nazem Kadri de la LNH et à Marie-Philip Poulin de la LPHF dans la lutte contre la faim, Cadbury s'engage à verser 400 000 $ à Banques alimentaires Canada et aux banques alimentaires locales afin de fournir des repas aux Canadiens dans le besoin.

TORONTO, le 22 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Cadbury lance la campagne « Déjouons la faim ensemble », en faisant un don de 400 000 $ à Banques alimentaires Canada et aux banques alimentaires locales, soit l'équivalent de 800 000 repas d'ici la fin de 2025. Dans le cadre de cette campagne, une partie des recettes des ventes de produits Cadbury sera reversée, jusqu'à un total de 200 000 $. De plus, Cadbury fera un don direct de 200 000 $ à Banques alimentaires Canada.

Pour rallier les Canadiens à cette cause, Cadbury fait équipe avec certains des joueurs les plus généreux du hockey, Nazem Kadri de la LNH et Marie-Philip Poulin de la LPHF. Tout comme ils se donnent à fond sur la glace et dans leurs communautés, ils aident maintenant Cadbury à inciter les Canadiens à contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire en tant qu'ambassadeurs de la campagne de Cadbury « Déjouons la faim ensemble ». Les joueurs donneront de leur temps à des banques alimentaires canadiennes locales et tireront parti de leurs réseaux sociaux pour promouvoir la cause.

« Cadbury est plus qu'un simple chocolat - nous nous efforçons d'être une force pour le bien », a déclaré Chantal Butler, vice-présidente, Marketing, Mondelēz Canada. « Enracinés dans la générosité, nous nous sommes engagés à permettre aux Canadiens de redonner à la communauté en montrant comment de petits gestes peuvent conduire à des changements significatifs. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous pour avoir un impact significatif en fournissant des repas aux personnes dans le besoin grâce à l'achat d'un produit Cadbury ».

« Le besoin de banques alimentaires au Canada n'a jamais été aussi grand, avec plus de deux millions de personnes qui ont visité des banques alimentaires ce mois-ci, le plus grand nombre de visites mensuelles de l'histoire. L'initiative de Cadbury « Déjouons la faim ensemble » est essentielle pour nous aider à soutenir les communautés à travers le pays, » a déclaré Erin Filey-Wronecki, chef du développement et des partenariats, Banques alimentaires Canada. « Nous apprécions profondément la générosité de Cadbury et son appel aux Canadiens pour qu'ils s'unissent contre la faim ».

Mondelez Canada, société mère de Cadbury, est un partenaire de longue date de Banques alimentaires Canada, ayant fait don de 22M repas depuis 2013 à des banques alimentaires affiliées dans tout le pays. Aidez Cadbury et Banques alimentaires Canada à continuer à répandre le bien et « Déjouons la faim ensemble » à l'achat de votre produit Cadbury préféré!

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu près de 2 millions de visites par mois. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 829 millions de dollars en aide alimentaire et plus de 245 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale, tout en préconisant des mesures concrètes de la part des gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

